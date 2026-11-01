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O Arsenal conquistou uma vitória por 1 a 0 em Anfield com uma atuação disciplinada, graças a uma finalização precisa de Kai Havertz e a uma organização defensiva exemplar. A equipe de Mikel Arteta neutralizou a construção de jogadas em ritmo acelerado do Liverpool e limitou os donos da casa a apenas quatro finalizações no alvo, apesar de ter cedido a maior parte da posse de bola.

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Foi um confronto definido pelo controle dos espaços e pela neutralização das transições. O Liverpool de Andoni Iraola entrou em campo com o objetivo de explorar os espaços entre o centro e as pontas e sufocar o Arsenal com um 4-2-3-1 fluido que, com a posse de bola, frequentemente se transformava em um 3-2-5. Ao adiantar Milos Kerkez e pedir que Florian Wirtz circulasse entre as linhas, Iraola buscava desorganizar o bloco defensivo do Arsenal e abrir caminhos para Alexander Isak atacar a profundidade. O objetivo era claro: pressionar com intensidade para forçar erros e avançar rapidamente em direção ao gol para aproveitá-los.

Arteta, por sua vez, priorizou a compactação pelo centro e a disciplina tática. Ciente da imprevisibilidade de Anfield, o Arsenal atuou em um 4-2-3-1 altamente coordenado que se transformava em um bloco médio no 4-4-2 quando os zagueiros do Liverpool tinham a bola. A estratégia não era dominar a posse, como mostram seus 44%, mas controlar as zonas em que o Liverpool é mais perigoso. Ao escalar Declan Rice e Bruno Guimaraes como dupla de volantes, Arteta montou uma barreira que neutralizou os principais articuladores do Liverpool e permitiu que Havertz fosse a principal opção nos contra-ataques.

O esquema tático do Liverpool

Iraola optou por um 4-2-3-1 que dependia muito da qualidade técnica de Alexis Mac Allister e do adolescente Trey Nyoni como dupla de volantes. O plano era atrair a pressão do Arsenal para depois superá-la com lançamentos diagonais para as pontas, buscando especialmente a amplitude oferecida por Bradley Barcola e Cody Gakpo. Na saída de bola do Liverpool, Virgil van Dijk atuava como principal responsável pela distribuição, procurando encontrar Wirtz nos espaços entre as linhas. No entanto, os gatilhos da pressão, geralmente acionados quando a bola chegava aos laterais do Arsenal, foram frequentemente neutralizados pelos lançamentos longos de David Raya.

Defensivamente, o Liverpool manteve a linha alta, com Ronald Araujo e van Dijk encarregados de controlar o espaço às suas costas. O plano era concentrar o jogo no terço central, mas a falta de pressão sobre Rice aos 16 minutos foi fatal. Apesar dos 56% de posse de bola e das 18 finalizações, a dificuldade do Liverpool para criar chances claras foi consequência direta da previsibilidade de suas jogadas pelas pontas. Com 33 cruzamentos tentados, a equipe caiu na armadilha de jogar ao redor do bloco do Arsenal, em vez de atravessá-lo. O xG de 1,31 dos donos da casa sugere que eles criaram momentos de perigo, mas as apenas quatro finalizações no alvo evidenciam uma falha considerável na execução das jogadas no terço final diante de um bloco baixo bem organizado.

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O esquema tático do Arsenal

A equipe de Arteta também adotou o 4-2-3-1, mas com funções muito diferentes. A chave foi a proteção defensiva oferecida por Rice e Guimaraes. A principal orientação para os dois era acompanhar Wirtz de perto e impedir Mac Allister de ditar o jogo. A organização defensiva do Arsenal foi exemplar: a equipe registrou 26 interceptações, demonstrando sua capacidade de antecipar as linhas de passe do Liverpool. Gabriel e Riccardo Calafiori mantiveram-se próximos na direção do campo, garantindo que Isak não tivesse espaço para girar ou atacar os corredores.

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Com a bola, o Arsenal foi direto e objetivo. O gol da vitória, aos 16 minutos, foi um exemplo do plano tático: Rice encontrou espaço para dar a assistência a Havertz, que aproveitou uma falha momentânea na marcação central do Liverpool. Havertz atuou como um “falso nove”, capaz de recuar para criar superioridade numérica no meio-campo ou avançar sobre o último defensor para alongar a defesa. Ao utilizar Noni Madueke e Christos Tzolis como pontas que se empenhavam na recomposição, Arteta garantiu que os laterais do Liverpool, especialmente Kerkez, nunca conseguissem criar situações de dois contra um. Foi uma atuação de grande maturidade tática, que priorizou o resultado em vez do domínio estético.

O duelo tático

A disputa decisiva ocorreu na chamada “zona 14”, o espaço logo à frente da área. O sistema do Liverpool foi concebido para acionar Wirtz nessa região, mas a decisão de Arteta de usar Rice e Guimaraes como dupla de volantes fechou esse corredor. Os números são contundentes: apesar das 18 finalizações, o Liverpool acertou o alvo apenas quatro vezes. Isso indica que, embora conseguisse chegar ao terço final, a equipe era forçada a arriscar chutes de longe com pouca probabilidade de gol ou cabeceios sob forte pressão.

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Arteta venceu o duelo tático ao identificar que a maior fraqueza do Liverpool sob Iraola é sua vulnerabilidade a contra-ataques verticais e pacientes. Ao ceder a posse, o Arsenal atraiu o bloco médio do Liverpool para a frente e criou justamente o espaço de que Havertz precisava para marcar o primeiro gol. Depois de abrir o placar, o Arsenal recuou para um bloco mais baixo e desafiou o Liverpool a superá-lo pelo alto. Gabriel e Calafiori responderam com 17 cortes. A insistência de Iraola nos cruzamentos, 33 ao todo, favoreceu diretamente o Arsenal e revelou a incapacidade de adaptar o plano às características físicas da linha defensiva adversária.

Os ajustes durante a partida

Iraola percebeu relativamente cedo que seu ataque havia estagnado. Aos 59 minutos, substituiu Nyoni por Dominik Szoboszlai na tentativa de acrescentar mais capacidade física e arrancadas pelo centro ao meio-campo. Outras mudanças, aos 67 e 81 minutos, levaram Rio Ngumoha, Kostas Tsimikas e Lewis Koumas a campo. As substituições aproximaram o Liverpool de um 4-2-4 mais agressivo na reta final. Embora tenham aumentado a pressão, não melhoraram a qualidade das chances, já que a estrutura do Arsenal permaneceu firme.

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As respostas de Arteta foram puramente reativas e voltadas à preservação da vantagem. A entrada de Myles Lewis-Skelly no lugar de Guimaraes, aos 62 minutos, reforçou o lado esquerdo, embora o cartão amarelo recebido pelo jovem aos 72 minutos tenha aumentado a tensão. Mais tarde, Arteta passou a uma defesa com cinco jogadores ao colocar Piero Hincapie no lugar de Havertz, aos 84 minutos, praticamente encerrando a disputa. A entrada de Mikel Merino no lugar de Martin Oedegaard, aos 88 minutos, reforçou ainda mais o bloco central. Esses ajustes garantiram que, apesar da sequência de escanteios do Liverpool no fim, David Raya raramente precisasse fazer uma defesa difícil. Foi a execução precisa do controle da partida exigido por Arteta.

Conclusão

No fim, a partida foi decidida pela maior solidez defensiva do Arsenal e pela falta de um “plano B” do Liverpool quando os caminhos pelo centro foram fechados. A aposta tática de Arteta em ceder a bola e confiar na organização da equipe deu resultado, já que as 18 finalizações do Liverpool quase não representaram perigo real. O gol de Havertz aos 16 minutos permitiu ao Arsenal recuar para uma formação que o Liverpool simplesmente não conseguiu desmontar. Ao forçar os donos da casa a jogar pelas pontas e vencer os duelos aéreos dentro da área, a disciplina tática do Arsenal transformou Anfield de um caldeirão em um cenário de impasse para o Liverpool e garantiu três pontos fundamentais.