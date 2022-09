Liverpool x Ajax: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (13), pela segunda rodada do grupo A da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

O Liverpool recebe o Ajax nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), em Anfield, pela segunda rodada do Grupo A da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Depois da dura derrota por 4 a 1 na rodada de estreia na Liga dos Campeões, o Liverpool busca a primeira vitória no Grupo A.

Após o adiamento da rodada da Premier League devido à morte da rainha Elizabeth II, a equipe de Jurgen Klopp entra em campo descansada para o duelo em Anfield.

O técnico alemão deve optar pela entrada de Thiago no lugar de James Milner, enquanto Joel Matip espera tomar o lugar de Joe Gomez no coração da defesa.

Com o Liverpool se preparando para enfrentar o Chelsea no próximo domingo (18), Klopp ainda pode aproveitar para reformular sua linha de ataque com a inclusão de Diogo Jota no lugar de Mohamed Salah.

Do outro lado, o Ajax goleou o Rangers por 4 a 0 na primeira rodada, e agora busca se manter na liderança do Grupo A. Atualmente, soma os mesmos três pontos que o Napoli.

Escalações:

Escalação do provável LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago; Jota, Nunez, Diaz.

Escalação do provável AJAX: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Desfalques

Liverpool

Jordan Henderson, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e Curtis Jones seguem como desfalques.

Ajax

Owen Wijndal, se recuperando de lesão no tornozelo, é desfalque certo.

Quando é?

Getty Images

• Data: terça-feira, 13 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Anfield – Liverpool, ING

• Arbitragem: ARTUR DIAS (árbitro), RUI TAVARES e PAULO SOARES (assistentes), ANTÓNIO NOBRE (quarto árbitro) e TIAGO MARTINS (AVAR)