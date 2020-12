Liverpool x Wolverhampton: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (6), pela Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo vencer para recuperar a liderança, o recebe o neste domingo (6), às 16h15 (de Brasília), em Anfield, pela 11ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN , na TV fechada, Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Wolves DATA Domingo, 6 de dezembro de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil, na TV fechada. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Com muitos desfalques, Jurgen Klopp terá problemas para escalar a equipe deste domingo. Como o Liverpool já está classificado para as oitavas da Liga dos Campeões, o time deve poupar jogadores no meio de semana, e escalar o que tem de melhor contra o Wolves.

Para começar, Alisson, lesionado, deve ser novamente substituído por Kelleher, que impressionou diante do Ajax. Van Dijk, Joe Gomez e Thiago Alcântara também são desfalques certos, sem prazo para retornar. Milner e Shaqiri, por outro lado, são dúvidas, enquanto o alemão espera contar com a recuperação de Alexander-Arnold e Robertson.

Já o Wolves não tem Raúl Jiménez, após confusão gravíssima onde o mexicano fraturou seu crânio, e nem Jonny. Na sétima colocação, a equipe comandada por Nuno Espírito Santo quer colar nos líderes e retornar à zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Provável escalação do Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Phillips, Matip e Robertson; Fabinho, Henderson, Mané, Salah e Firmino; Diogo Jota.

Provável escalação do Wolves: Rui Patrício; Semedo, Coady, Boly e Marçal; Dendoncker, Rúben Neves e João Moutinho; Traoré, Podence e Pedro Neto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Liverpool Premier League 28 de novembro de 2020 Liverpool 1 x 0 Liga dos Campeões da Uefa 1 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Midtjyland x Liverpool Liga dos Campeões da Uefa 9 de dezembro de 2020 14h55 (de Brasília) x Liverpool Premier League 13 de dezembro de 2020 13h30 (de Brasília)

WOLVES

JOGO CAMPEONATO DATA Wolves 1 x 1 Premier League 23 de novembro de 2020 1 x 2 Wolves Premier League 29 de novembro de 2020

Próximas partidas