Herói do Liverpool, Adrián pode ser desfalque por lesão causada por fã

Os Reds podem ficar sem o substituto de Alisson para o próximo jogo; restam poucas opções para Klopp

Jurgen Klopp deu a entender que Adrián é dúvida para o jogo de sábado do pela Premier League, contra o . A lesão veio de uma forma inusitada: foi causada por um torcedor dos Reds durante a comemoração do título da , na quarta-feira.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Em entrevista coletiva, o técnico alemão se mostrou preocupado com as condições de seu goleiro. "Eu não entendo porque em um mundo de rede sociais em que todos estamos conectados, um torcedor aparece do nada e chuta o tornozelo [de Adrián]. Está inchando, e teremos que ver".

Olha aí o motivo do Adrian, do Liverpool, estar lesionado e ser dúvida nos Reds. 28s. Invasão de um torcedor e... pic.twitter.com/cjIkqsPH4Y — Josias Pereira (@josiaspereira) August 16, 2019

O espanhol entrou no time do Liverpool para substituir Alisson, que também está machucado. Durante a estreia dos Reds na Premier League, o brasileiro sofreu uma lesão na panturrilha e, segundo Klopp, "ficará de fora por algumas semanas".

Com Alisson fora e, possivelmente, seu reserva imediato também indisponível para o próximo jogo, Klopp tem como opções Andy Lonergan e Caoimhin Kelleher. Lonergan, de 35 anos, foi contratado logo após a lesão do brasileiro. Já Kelleher tem apenas 20 anos e ainda não fez nenhum jogo profissionalmente, embora já tenha defendido o gol da seleção irlandesa nas categorias de base.

Adrián foi um dos heróis do título conquistado em Istambul. Após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, ele defendeu o último pênalti do , dando o quarto título da competição ao time de Anfield.

Mais artigos abaixo

Klopp lembrou as recentes invasões de campo em jogos do Liverpool e fez um apelo aos torcedores: "Não há dúvidas do quanto amamos nossos torcedores, mas parem de fazer isso, por favor. Não é engraçado. Eu amo o fato de que não há grades nos estádios mas os torcedores tem que ter responsabilidades também".

" , Istambul, pessoas correram para dentro do campo", completa o treinador. "A garota [que invadiu o gramado na final da ] ganhou dinheiro, é claro, mas tem que haver responsabilidades para os fãs".