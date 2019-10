Liverpool vem forte, mas Premier League está no início - Gabriel Jesus confia em chances do Man City

Jovem atacante fez elogios ao compatriota Fernandinho, que tem jogado como zagueiros nas partidas mais recentes do time inglês na temporada 2019/2020

O atacante do , Gabriel Jesus, elogiou a atuação do compatriota Fernandinho na defesa central, ao mesmo tempo em que recebe o retorno de John Stones.

O internacional brasileiro disse que Fernandinho, normalmente um meio-campista defensivo, teve um desempenho admirável quando pressionado na linha de fundo, como resultado de uma crise de lesão para os campeões da Premier League.

Stones, um zagueiro central de ofício, está de volta aos treinos no City e pode tomar seu lugar ao lado de Nicolas Otamendi contra o no sábado, um desenvolvimento que Jesus deu as boas vindas.

"Tem sido difícil porque não temos o número certo de jogadores na defesa", disse o jogador de 22 anos ao site do clube.

"Tínhamos apenas Nico e Fernandinho, que estavam fazendo um ótimo trabalho, mas não são defensores. A volta de John nos ajudará muito. Ele é um grande jogador. Quando você tem um jogador muito bom, pode colocá-lo em qualquer lugar do campo e ele fará um ótimo trabalho. É o que Fernandinho tem feito. Trabalhando para apoiar a equipe, jogando muito bem e nos ajudando muito. Você pode ver que ele é um jogador muito experiente e muito bom no que faz”.

Os problemas defensivos do City contribuíram para o início da temporada, com oito pontos atrás do , que lidera a tabela após vencer todos os jogos até agora nesta campanha.

O City já perdeu duas vezes até agora nesta campanha, incluindo um revés por 2 a 0 para o antes do intervalo internacional.

Jesus ecoa os sentimentos de seu gerente, Pep Guardiola, que disse que ainda é muito cedo para se preocupar com o lugar deles na mesa.

Apesar disso, o atacante reconheceu que sua equipe deve evitar mais falhas para garantir o terceiro título consecutivo.

"Eu sinto que os caras estão dispostos a acertar as coisas, voltar à pista vencedora e, obviamente, ser campeão", continuou ele.

"No entanto, todos os títulos ainda estão longe, então é passo a passo e acho que todos estão com esse tipo de humor. É [a liderança do Liverpool] é uma preocupação e também é muito cedo [para se preocupar]. Temos que trabalhar duro e tentar vencer todos os jogos a partir de agora”.

Se o City vencer o Eagles, reduzirá a diferença cinco pontos, pressionando os Reds a vencer o no domingo.