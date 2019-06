Liverpool vai ter camisa toda branca na próxima temporada; veja o novo uniforme

Uniforme possui detalhes que lembram as ruas da cidade inglesa

Inspirado nas placas das ruas da cidade, o lançou oficialmente o segundo uniforme para a temporada 2019/20.

Com camisa branca, calção azul marinho e meiões brancos, o kit possui detalhes listrados em cinza. Confira as imagens.

Fruto da parceria de quase cinco anos com a fabricante New Balance, a endumentária tem detalhes em vermelho e azul nas mangas, além da homenagem aos 96 mortos na tragédia de Hillsborough.

Ainda não há informações sobre disponibilidade para venda.