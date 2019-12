Liverpool usará patch de campeão mundial pela primeira vez

Equipe do técnico Jurgen Klopp apresentará o brasão no duelo contra o Wolverhampton

Uma das honras concedidas a um time que ganha o é usar no ano seguinte um patch que representa a conquista. O , porém, não apresentou o escudo logo de cara. O brasão será utlizado pela primeira vez somente neste domingo, em partida contra o .

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

O primeiro jogo do Liverpool após ter conquistado, no Qatar, o título mundial após ter batido o por 1 a 0, foi a goleada por 4 a 0 sobre o , mas a camisa estava limpa como antes do torneio intercontinental. E por que já não usou?

A explicação, na verdade, tem menos a ver com o Liverpool e mais com uma regulamentação da Premier League, que não permite a utilização de signos que façam referência a outras competições que não sejam o Campeonato Inglês nas camisas dos times.

Ou seja: o Liverpool não pôde, contra o Leicester, utilizar o emblema de campeão do mundo. Se estivesse disputando outra competição, poderia incluir a logo do Mundial de Clubes sem problemas.

Mas o clube de Anfield Road não encontrou dificuldades para resolver o problema: entrou em contato com a Premier League, que liberou o “patch” para ser utilizado no próximo compromisso dos Reds, neste domingo.

De qualquer forma, ver o campeão mundial não utilizar a logo, que passou a ser entregue oficialmente em 2007, logo no primeiro jogo após a consagração do título é raro: a última vez que aconteceu foi em 2011.

Na ocasião, o havia goleado o para ficar com a taça e, semanas, depois, enfrentou o modesto L'Hospitalet, pela , sem o patch de campeão mundial.

Em todas as outras ocasiões posteriores, seja com o , Barcelona ou , o utensilio esteve presente com grande rapidez nos uniformes dos campeões. Até que o Liverpool, ainda que sem querer, tenha quebrado com esta tradição.