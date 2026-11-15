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O Liverpool entrou na disputa pela contratação de Ismaelo Ganiou, zagueiro do Lens muito bem avaliado, depois que o Crystal Palace, em dificuldades na Premier League, não conseguiu contratá-lo no verão. Após se destacar na Ligue 1 na temporada passada, o defensor de 21 anos optou por permanecer na França e assinou um novo contrato de longa duração, válido até 2030.

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Liverpool mira sensação da Ligue 1

Segundo informações do Football Insider, o gigante de Merseyside quer contratar o jovem defensor após suas atuações de destaque na primeira divisão francesa. O Crystal Palace já havia tentado levar o jogador da seleção principal de Burkina Faso e das seleções de base da França para Selhurst Park na janela de transferências do verão europeu. Embora dirigentes do Palace esperassem que ele seguisse o ex-técnico do Lens Pierre Sage rumo ao sul de Londres, o zagueiro recusou a transferência e assinou um novo contrato em agosto, antes de Sage ser demitido nesta semana.

Saídas tardias atrapalharam tentativa no verão europeu

A perda do defensor fez parte de uma reformulação turbulenta da defesa do Palace no último ano, período em que Marc Guehi e Maxence Lacroix saíram por um total de £72 milhões.

Ao comentar no podcast Transfer Insider, da publicação, como o Palace perdeu a oportunidade, o jornalista Callum O'Connell explicou: “Acho que essa notícia [do interesse do Liverpool] será um tanto frustrante para quem acompanha o Crystal Palace.

“Pierre Sage queria contratá-lo durante o verão europeu, queria levá-lo ao Palace consigo.

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“No fim, o Palace não conseguiu contratá-lo. O clube esperava vender Maxence Lacroix, e isso talvez não tenha acontecido tão cedo quanto esperava.

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“Ganiou acabou assinando aquele novo contrato com o Lens. Foi um jogador que o Palace deixou escapar, de fato.”

Contratações provisórias não resolvem problemas do Palace

Apesar de arrecadar uma quantia significativa com as vendas de Guehi e Lacroix, o clube do sul de Londres optou por não pagar uma taxa de transferência por um substituto definitivo durante a janela do verão europeu. Em vez disso, a diretoria do Palace contratou o ex-defensor do Arsenal Takehiro Tomiyasu sem custos de transferência e trouxe Axel Disasi e Honest Ahanor por empréstimo.

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Essa solução improvisada deu muito errado nos primeiros meses da temporada. O Palace ocupa atualmente a lanterna da Premier League depois de sofrer 24 gols nos primeiros 10 jogos, o maior número da competição. O péssimo desempenho defensivo acabou custando o emprego de Sage.

Próximo técnico terá de reconstruir a defesa em janeiro

Thomas Frank agora parece perto de substituir Sage no comando do Palace, e reforçar a defesa vulnerável será a prioridade mais urgente do dinamarquês. Como o elenco atual não oferece opções internas suficientes para resolver os problemas defensivos, a diretoria deve apoiar o novo técnico na janela de transferências de janeiro. Com o custo financeiro de um rebaixamento da Premier League muito superior ao preço de novos reforços, o Palace precisará buscar outras opções enquanto o Liverpool tenta contratar Ganiou.