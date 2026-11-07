Liverpool rejeita lucro expressivo com transferência
Segundo o TEAMtalk, o Liverpool não cogita vender Ngumoha em nenhuma circunstância, embora uma negociação rendesse um lucro enorme em relação aos £ 2,8 milhões de valor-base que o clube pagou inicialmente. Com um papel ampliado no elenco pelo técnico Andoni Iraola nesta temporada, o atacante de 18 anos já participou de 13 dos 15 jogos do clube em todas as competições. O Bayern tentou contratar o jovem no verão passado, sem sucesso, antes de contratar o versátil atacante Ismael Saibari.
Campeão alemão mantém interesse no ponta
Ao detalhar que o Bayern segue em contato com pessoas próximas ao jogador após não conseguir contratá-lo no verão passado, o jornalista alemão Christian Falk escreveu: “Como sabemos, o Bayern vem procurando muito por opções para a ponta esquerda. Falamos de Bradley Barcola, com quem o clube esteve em contato [no verão passado], e também houve contato com o jovem talento do Liverpool [Ngumoha].
“Houve conversas, o irmão dele conversou com o FC Bayern, mas era uma situação difícil para o Bayern de Munique. Não estava claro se o Liverpool o venderia ou não. O preço não teria sido extremamente alto. Isso mostra que os dirigentes do clube acreditam que ele seria uma ótima opção para o Bayern de Munique, razão pela qual Ngumoha ainda está na lista de alvos do Bayern. No fim, tiveram que optar por Ismael Saibari.
“A contratação de Rio teria sido complicada, então buscaram fechar a transferência comparativamente mais fácil das duas. O Bayern, porém, ainda conversa com os representantes de Ngumoha, e ele pode ser uma opção para o verão.”
Direção do Liverpool mantém posição firme
Embora especulações surgidas nas últimas 48 horas indiquem que o campeão alemão está pronto para testar a determinação do Liverpool com uma proposta de alto valor, os dirigentes do clube de Merseyside seguem irredutíveis: o adolescente não está à venda.
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Ao explicar a posição firme do clube da Premier League mais cedo nesta sexta-feira, Fraser Fletcher, do TEAMtalk, afirmou: “Fontes do Liverpool deixaram claro que o clube não tem intenção de vender Rio Ngumoha, adolescente muito valorizado, apesar das notícias que o ligam ao Bayern de Munique e do interesse de outros gigantes europeus.
“Fontes próximas ao clube insistem que o jovem de 18 anos é extremamente valorizado em Anfield e considerado um talento excepcional, capaz de se desenvolver e se tornar um jogador fundamental para o Liverpool e um dos melhores da Europa.”
Acordo por contrato melhorado está próximo
Em vez de considerar propostas de clubes do exterior, o Liverpool avança nos planos para garantir a permanência de Ngumoha com um novo contrato lucrativo que reflita sua importância crescente sob o comando de Iraola. As conversas entre dirigentes do clube e representantes do ponta já tiveram avanços positivos. Fontes indicam que um acordo completo para garantir seu futuro de longo prazo em Anfield pode ser fechado já durante a próxima pausa de novembro para jogos de seleções.