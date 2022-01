Liverpool tenta "chapéu" no Tottenham para contratar destaque do Porto

Destaque do futebol português, Luis Díaz, do Porto, deve estar a caminho de reforçar o Liverpool, conforme a GOAL apurou. Os Reds querem acelerar a negociação com as partes, já que a janela de transferências deve fechar na próxima segunda-feira (31).

O Liverpool, além disso, tentará dar um chapéu no Tottenham, já que o rival havia feito uma oferta ao atacante recentemente. De qualquer forma, os Reds estudam a melhor forma para lançar esta oferta ao colombiano rapidamente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Até o momento, o time inglês não oficializou nenhuma proposta, embora relatos em Portugal afirmem que o Liverpool está se preparando para pagar a mesma taxa inicial do Tottenham cerca de 45 milhões de euros e, ainda, mais 15 milhões de euros em bônus ao time português.

O Liverpool estava, inicialmente, querendo contratar Luis Díaz para a próxima janela, mas adiantou seu interesse depois que os Spurs intensificaram o desejo pelo atacante colombiano.

Julian Ward, futuro diretor esportivo, está liderando as negociações e, embora ainda haja obstáculos a serem superados, o acordo seria visto como uma espécie de chapéu no Tottenham, caso os Reds consigam contratá-lo.

Díaz está atualmente concentrado com a Colômbia, em Barranquilla, para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. O atacante jogou duas vezes contra os Reds nesta temporada, pela Liga dos Campeões e, embora o Liverpool tenha vencido os dois jogos confortavelmente, entende-se que seus olheiros ficaram impressionados com seu progresso nos últimos tempos.

O time inglês vê um jogador que se provou suficientemente em uma boa liga - e nas competições europeias - mas que, aos 25 anos, ainda tem muito espaço para melhorias e desenvolvimento. Ele tem jogado predominantemente na esquerda com o Porto, mas é capaz de ocupar outras posições de ataque, se necessário.

Sua chegada aumentaria significativamente as opções de ataque de Jurgen Klopp nos meses finais da temporada, com o Liverpool ainda lutando em quatro competições. Díaz se juntaria a Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino e Diogo Jota na disputa pelo time titular.

A chegada de Díaz, naturalmente, lança dúvidas sobre o futuro de Takumi Minamino e Divock Origi, que agora podem ser vendidos antes do prazo da janela. Minamino atraiu o interesse do Leeds e Monaco, enquanto Origi é desejado pelo Newscastle e Atalanta, mas ficará sem contrato em junho.