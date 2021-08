Liverpool tem que dar tudo o que Salah pedir para renovar contrato

O atacante está na fila para um novo acordo lucrativo em Anfield e, contra o Norwich, no sábado (14), ele mostrou por que vale cada centavo

O agente de Mohamed Salah, Ramy Abbas Issa, não é de usar muito o Twitter, mas quando o faz, costuma ser certeiro e causar um certo rebuliço. E seu tweet postado durante a vitória do Liverpool sobre o Norwich por 3 a 0, no sábado (14), certamente foi um recado claro para a diretoria dos Reds, que ainda não acertaram a renovação do atacante.

“Espero que eles estejam assistindo”, escreveu Issa.

Issa tem um histórico de fazer comentários bastante incisivos nas redes sociais, sempre que seu cliente está em destaque. E neste sábado (14) não foi diferente, após o gol e o grande destaque que o egípcio teve na estreia do Campeonato Inglês na temporada 2021-22.

No entanto, a mensagem foi direcionada para o Liverpool, que espera fechar um novo contrato de longo prazo com sua estrela nas próximas semanas ou para os duvidosos, que continuam subestimando a busca implacável de Salah pela excelência? Talvez fosse apenas uma frase agradável e sem sentido - mas provavelmente não, conhecendo Issa.

I hope they’re watching. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 14, 2021

Salah, é claro, prefere falar com os pés, e em Carrow Road, no sábado, ele deu mais uma aula magistral.

Seu gol e duas assistências levaram o Liverpool a uma vitória por 3 a 0 sobre o Norwich e garantiu mais um pedaço da história da Premier League para o jogador de 29 anos, que se torna o primeiro jogador a marcar cinco gols na rodada de estreia da Premier League.

“Presumo que ele sabia disso e tinha uma motivação extra para marcar!” sorriu Jurgen Klopp depois. Talvez Salah soubesse, também, que seu gol significa que ele já balançou as redes em 100 jogos diferentes pelo Liverpool.

"Mo é Mo, hein?" Klopp sorriu. “Quando a competição começa, ele passa a marcha seguinte.”



Foto: Getty Images

Foi um verão europeu de renovações de contrato em Anfield, com Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker e Virgil van Dijk, todos comprometidos com novos negócios lucrativos, mas o mais importante do clube ainda está por vir.

O Liverpool, simplesmente, deve dar a Salah tudo o que ele deseja e talvez mais. Eles seriam loucos se não o fizessem.

Claro, ele fará 30 no próximo ano e, sim, ele terá um salário que o tornaria confortavelmente o jogador mais bem pago da história do clube.

𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄.



𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐄𝐑 🇪🇬👑 pic.twitter.com/gCBzo8YGLF — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021

Mas ele vale a pena. Não há jogador mais decisivo, não há jogador mais consistente, não há jogador mais durável. Ele sempre joga e sempre marca.

Ele sempre entrega.

Seu histórico em Liverpool é absurdo: 126 gols em 204 jogos, somando quase 50 assistências.

Espero que eles estivessem assistindo, de fato. De preferência com uma caneta e um grande contrato pronto.