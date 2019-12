Liverpool segue na Champions e busca recorde histórico do Barcelona de 2009

O time da Premier League pode entrar o ano de 2020 concorrendo a sete troféus; veja quais

A temporada 2019/2020 do chama à atenção entre os times da e Europa. Atual campeão da , a equipe comandada por Jurgen Klopp poderá conquistar sete títulos em 2020, além do Mundial Interclubes ainda em dezembro deste ano.

Classificado para as oitavas de final da Champions 2019/20 após derrotar o Salzburg por 2 a 0, o elenco não somente assegurou vaga à próxima fase da competição como também possibilitou aos torcedores comemorarem três troféus em 2020: o da própria Champions e os campeonatos consequentes ao título do torneio europeu, a e o . Neste caso, o avanço à fase eliminatória da UCL aumentou gradativamente o possível “ano de ouro” dos Reds, com três chances de títulos.

O cenário tende a melhorar, uma vez que o time de Klopp é o grande favorito a vencer a Premier League. Líder isolado com oito pontos de diferença para o segundo colocado, o , as chances de o Liverpool não tornar-se campeão do campeonato inglês em 2020 são remotas. E, se vencer a Premier, o time garante vaga à . Ou seja, a possível lista de títulos sobe para cinco no próximo ano.



O número de competições simultâneas que vão ser disputadas pelo Liverpool em 2020 contribui para o feito histórico e, entre elas, ainda estão a e a Inglesa. O Liverpool inicia a corrida rumo ao título da Copa da Inglaterra somente em 05 de janeiro, contra o . Já na Copa da Liga Inglesa, o elenco entra em campo no próximo dia 17, pelas quartas de final, contra o . A partida será disputada simultaneamente com o Mundial de Clubes e, por este motivo, os Reds não vão disputar a Copa com o elenco titular.

Após o final da lista de possíveis títulos para 2020, o Liverpool poderá erguer até sete taças somente em 2020. O último clube europeu a alcançar a extensa marca de conquistas foi o , em 2009. Na época, o clube de Lionel Messi e Pep Guardiola venceu seis torneios: o Campeonato Espanhol, a , a , a Champions League, a Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes.

Em 2015, o Barça ficou perto de superar a própria marca após vencer cinco competições: o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Champions League, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.