Liverpool: "se não fizer gols, você é m****!" - Mané revela 'zoeira' no vestiário

Mané revelou brincadeira dos companheiros de equipe antes de atuar na partida contra o Watford, na qual marcou dois gols

Sadio Mané parece estar pronto para atuar no ataque do Liverpool, apesar de admitir nervosismo durante o duelo contra o Watford, no qual marcou dois gols na goleada por 5 a 0. Substituto de Firmino que se recupera de uma lesão, Mané atuou como um “9” no elenco comandado por Jurgen Klopp.

Em entrevista à Sky Sports, o jogador ressaltou ter ficado tenso ao receber a ligação do treinador para o comunicar sobre a titularidade, mas preferiu não se preocupar além do necessário, já que os companheiros de equipe fizeram uma brincadeira no vestiário após a notícia.

"Para ser honesto, fiquei surpreso. Antes do jogo, o técnico me ligou e disse 'ok, vamos fazer algumas mudanças, Sadio, você tem que jogar como o 9'. Eu disse 'Oh!', E eu olhei para os meus companheiros de equipe ... Eu estava rindo e disse 'nós somos um time, então vocês têm que confiar em mim!'”, e seguiu.



​(Foto: Getty Images)

"Eles estavam todos rindo de mim, mas eu disse 'a partir de hoje, me chamem de Ronaldo ou Firmino!'. Gini Wijnaldum disse: 'Você tem que marcar. Se você marcar, vamos chamá-lo de Ronaldo, se não, você é “m***da!'”.

Mais artigos abaixo

Mané, por sua vez, teve uma atuação de gala e, provavelmente, foi chamado de Ronaldo pelos companheiros de grupo. O jogador ainda se colocou à disposição de Klopp caso o treinador queira usá-lo novamente na mesma posição.

"Tive a sorte de marcar dois gols, mas sinceramente não me importo. Estou feliz por jogar à esquerda ou à direita, mas se a equipa ou o treinador precisar de mim como atacante, tentarei novamente."

O Liverpool enfrentará o Everton no próximo domingo (03), em partida válida pela 29ª rodada da Premier League 2018-19. Líder da competição, os Reds somam apenas um ponto a mais que o vice, o Manchester City.