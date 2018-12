Liverpool se apega no fator confiança para seguir vivo na Champions League

Os ingleses fazem uma verdadeira decisão contra o Napoli, nesta terça-feira (11)

Apesar da dificuldade óbvia de estar em um grupo com PSG e Napoli, o Liverpool foi visto como um dos favoritos a avançar em sua chave para as oitavas de final da Champions League 2018-19. Afinal de contas, o atual vice-campeão europeu não apenas manteve a base que encantou o mundo sob o comando de Jurgen Klopp como ainda se fortaleceu no mercado de transferências. Não foi o bastante, entretanto, para garantir uma vaga tranquila na próxima fase.

Não bastou ter a trinca de ataque formada por Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané ou Van Dijk na zaga. Nem mesmo a presença de Alisson no gol, talvez o principal reforço após o vexame de Loris Karius na decisão europeia em Kiev. As três derrotas fora de casa (para Estrela Vermelha, Napoli e PSG) deixaram o Liverpool dependente de seu templo, a fortaleza pulsante de Anfield Road.

Para avançar às oitavas de final, o Liverpool precisa obrigatoriamente vencer o Napoli (líder do Grupo C) nesta terça-feira (11). Qualquer resultado diferente significa eliminação. Ciente disso, Jurgen Klopp vem pedindo desde o revés para o PSG um “clima especial” no estádio. Se os Reds não garantiram uma posição melhor pelos erros cometidos em campo, a questão psicológica que envolve jogar uma decisão dentro de casa virou um dos temas principais.

Ou seja: se a habilidade técnica ou o bom trabalho feito não pesaram a favor, sobrou apostar no fator psicológico.

“Dentre todas as notícias ruins por ter entrado neste grupo, a melhor era que o nosso último jogo seria em casa. O Napoli está em uma situação melhor, mas precisamos ficar feliz com essa chance e, agora, agarrá-la”, disse Jurgen Klopp em sua entrevista coletiva na segunda-feira (10) prévia ao duelo contra os italianos.

Mohamed Salah fez um "hat-trick" nos 4-0 com que o @LFCBrasil ganhou na deslocação ao Bournemouth. ⚽️⚽️⚽️



Liverpool continua em forma #UCL pic.twitter.com/soMNB5UqCq — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) 8 de dezembro de 2018

Essa chance de decidir em casa ganha contornos de otimismo pelo atual momento vivido pelo clube. No último fim de semana, o Liverpool goleou o Bournemouth por 4 a 0 e tomou a liderança da Premier League inglesa também graças à derrota do Manchester City para o Chelsea. Mohamed Salah, um dos grandes protagonistas da última temporada e que vinha apresentando uma leve queda (até certo ponto bem previsível) de rendimento, fez três gols. Assim como o clube vermelho da Cidade dos Beatles, o egípcio chega animado.

O problema, conforme o próprio Klopp indicou segunda-feira, está na qualidade dos adversários. A equipe de Carlo Ancelotti (treinador três vezes campeão da Champions, duas pelo Milan e uma com o Real Madrid) sente-se confortável tanto com a bola quanto sem ela. E também venceu por 4 a 0 no final de semana, aplicando a goleada no Frosinone, pela Serie A italiana. Nesta Champions League, nenhuma outra equipe conseguiu mais empates (2) como visitante. Exatamente o resultado que classifica os italianos e elimina os ingleses.

Habilidade, dedicação, concentração, fator casa... são todos componentes que podem decidir um jogo. E na receita para este Liverpool x Napoli, a única certeza é de um duelo que será emocionante.