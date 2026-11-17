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O Liverpool recebeu uma boa notícia antes do confronto com o Manchester United: Dominik Szoboszlai teve uma atualização positiva sobre sua condição física. Apesar da preocupação com um problema no joelho sofrido durante compromissos pelo clube, o técnico da seleção do meia procurou tranquilizar os torcedores quanto à disponibilidade do jogador.

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Rossi descarta lesão de Szoboszlai após preocupação com o joelho

Marco Rossi afirmou na segunda-feira que Szoboszlai está livre de lesões antes do último jogo da Hungria na fase de grupos da Liga das Nações. O técnico da seleção garantiu que o meia de 26 anos está pronto para jogar, apesar do incômodo recente.

A preocupação surgiu em Selhurst Park, onde uma bandagem reforçada ajudou o jogador do Liverpool a permanecer em campo até os 69 minutos da vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, quando foi substituído. Embora tenha se apresentado à seleção da Hungria, o problema voltou a incomodá-lo durante o aquecimento de sábado em Tbilisi. Ainda assim, ele começou a partida como titular e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre a Geórgia.

Técnico da Hungria e meia falam sobre condição física

Na entrevista coletiva de segunda-feira, antes da partida, Rossi rejeitou a ideia de que o problema no joelho tenha afetado seu capitão contra a Geórgia.

"Vocês notaram algum problema nos jogos anteriores? Na Geórgia?", disse. "Não vi nenhum problema com Dominik. Ele jogou como costuma jogar, então, para nós, não há problema. Ele está disponível. Não acho que a situação esteja afetando muito o jogador, e dá para ver isso claramente pelo desempenho. Não acho que tenhamos nada a reclamar da atuação dele na Geórgia."

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Szoboszlai havia admitido, após a vitória de sábado, que quase desistiu de jogar antes do início da partida ao sentir dor quando chutou a bola.

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"Cheguei hoje com um treino e meio nas pernas", disse. "Durante o aquecimento, estive perto de dizer que não jogaria, porque senti a perna em um dos chutes. Mas, se cheguei até aqui, não vou deixar o time na mão. Entrei em campo da melhor forma que pude, tentando dar o meu melhor."

Lesões de jogadores geram atrito entre clube e seleção

A posição de Rossi contrasta fortemente com o sentimento no Liverpool, gerando atrito entre clube e seleção . O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, havia pedido cautela quanto à participação do meia na Liga das Nações depois que pausas anteriores para jogos de seleções deixaram seu elenco desfalcado.

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"A última coisa de que precisamos agora é perder jogadores nos jogos das seleções. Da última vez, perdemos três jogadores muito importantes", disse. "É a última coisa de que precisamos, então espero que ele tome cuidado. Acho que ele estendeu um pouco o joelho. Estava bem, mas não 100%. Por isso, precisa ter cuidado para ver se pode jogar pela seleção ou não. Também espero que não aconteça o mesmo que na outra pausa para jogos de seleções, quando perdemos Alex [Isak], Cody [Gakpo] e Dom. Então, batendo na madeira, esperamos estar em uma situação melhor daqui a duas semanas."

Jogo em Budapeste vem antes do confronto em Anfield

A Hungria encerra sua campanha na fase de grupos da Liga das Nações contra a Irlanda do Norte, na noite de terça-feira, em Budapeste. Iraola torcerá para que seu meia de destaque saia da partida sem lesões.

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O Liverpool recebe o Manchester United, que recentemente contratou o técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino , em Anfield, no domingo, logo após a pausa. Com três gols e uma assistência em 11 partidas em todas as competições nesta temporada, Szoboszlai continua sendo peça central nos planos do Liverpool, desde que volte em boas condições físicas.