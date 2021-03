Liverpool x RB Leipzig: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (10), pelas oitavas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Liverpool recebe o RB Leipzig nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), em Budapeste, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, podendo perder por até um gol de diferença para avançar. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook do TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x RB Leipzig DATA Quarta-feira, 10 de março de 2021 LOCAL Arena Puskás - Budapeste, HUN HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds buscam avançar na UCL / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o Facebook do TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado e com duas derrotas consecutivas na Premier League, o Liverpool volta a campo contra o RB Leipzig podendo perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da Champions League, após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

O duelo decisivo será disputado novamente na Arena Puskás, em Budapeste, devido às restrições de viagem na Europa por causa da pandemia de Covid-19.

Roberto Firmino e Ozan Kabak, lesionados, são tratados como dúvidas, mas podem aparecer entre os titulares, assim como Fabinho, Trent Alexander-Arnold e Thiago Alcantara.

Já o RB Leipzig precisa vencer por 2 a 0 para forçar a prorrogação e, caso consiga fazer 3 a 1 em diante, garante a vaga.

Emil Forsberg, desfalque no primeiro jogo, retorna, enquanto Christopher Nkunku, autor de quatro gols nos últimos seis jogos na Bundesliga, é a principal esperança da equipe alemã no ataque.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Jota, Salah, Mane.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabitzer, Kampl, Olmo, Angelino; Sorloth, Nkunku.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Liverpool encerrou a primeira fase na liderança do grupo D, com 13 pontos. Até o momento, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota na Liga dos Campeões.

JOGOS DO LIVERPOOL NA UCL

Ajax 0 x 1 Liverpool - 21 de outubro de 2020

Liverpool 2 x 0 Midtjylland - 27 de outubro de 2020

Atalanta 0 x 5 Liverpool - 3 de novembro de 2020

Liverpool 0 x 2 Atalanta - 25 de novembro de 2020

Liverpool 1 x 0 Ajax - 1 de dezembro de 2020

Midtjylland 1 x 1 Liverpool - 9 de dezembro de 2020

RB Leipzig 0 x 2 Liverpool - 16 de fevereiro de 2021

JOGOS DO RB LEIPZIG NA UCL

Já o RB Leipzig encerrou a primeira fase da UCL na vice-liderança do grupo H, com 12 pontos. Em sete jogos, registra quatro vitórias e três derrotas.

RB Leipzig 2 x 0 Istanbul Basaksehir - 20 de outubro de 2020

Manchester United 5 x 0 RB Leipzig - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Istanbul Basaksehir 3 x 4 RB Leipzig - 2 de dezembro de 2020

RB Leipzig 3 x 2 Manchester United - 8 de dezembro de 2020

RB Leipzig 0 x 2 Liverpool - 16 de fevereiro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 1 Chelsea Premier League 4 de março de 2021 Liverpool 0 x 1 Fulham Premier League 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolves x Liverpool Premier League 15 de março de 2021 17h (de Brasíia) Arsenal x Liverpool Premier League 3 de abriel de 2021 12h (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 3 x 2 Monchengladbach Bundesliga 27 de fevereiro de 2021 RB Leipzig 2 x 1 Wolfdburg Bundesliga 3 de março de 2021

Próximas partidas