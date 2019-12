Liverpool quer Minamino, algoz do RB Salzburg, como reforço em janeiro

A equipe de Jurgen Klopp está confiante em trazer a estrela do time austríaco depois de descobrir que a multa para liberação é baixa

O deve conseguir vencer o rival na disputa pela contratação do meia Takumi Minamino, atualmente no , da Áustria.

O jogador de 24 anos chamou atenção do clube inglês após ter feito dois bons jogos contra o próprio Liverpool na Liga dos Campeões, ele inclusive marcou um dos gols na derrota do Salzburg por 4x3, em Anfield.

Klopp acredita que Minamino possa ser um bom reforço para sua equipe, uma vez que pode jogar em qualquer lugar do meio para frente, além de ser ágil, habilidoso e versátil.

Os Reds foram atrás e descobriram que a multa rescisória do jogador japonês é de apenas £ 7.25m (algo em torno de R$ 38 milhões), o que segundo, Michael Edwards, diretor do time inglês, é pouco para o jogador. Por ter descoberto esse baixo valor, o Liverpool acredita estar liderando a disputa para ter Minamino em 2020, segundo fontes disseram à Goal.

Com a contratação de Minamino, o Liverpool poderia emprestar Rhian Brewster e Curtis Jones, a fim de que ganhem experiência O Swansea, do , estaria disposto a contratar os dois. O técnico do time já trabalhou com eles na seleção sub-17. Ciente de que nem todos os empréstimos de jogadores jovens deram certo, os Reds querem uma garantia de que seus jogadores serão aproveitados na equipe.