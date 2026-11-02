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O Liverpool estaria considerando uma nova renovação de contrato para o capitão Virgil van Dijk, cujo vínculo atual se aproxima do fim. O clube quer manter sua grande capacidade de liderança enquanto negocia a contratação em definitivo de Ronald Araujo, emprestado pelo Barcelona.

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Conversas sobre renovação de contrato no horizonte

O Liverpool estuda a possibilidade de renovar o contrato de Van Dijk em Anfield, segundo o TEAMtalk. O vínculo atual do capitão termina no fim da temporada, o que motivou discussões internas sobre seu futuro.

Apesar de ter completado 35 anos, o experiente zagueiro holandês continua sendo peça fundamental do time titular. Ele disputou todos os minutos da campanha do Liverpool na Premier League até aqui nesta temporada.

O Liverpool valoriza muito a importância que ele segue tendo e quer deixar claro que sua permanência por mais tempo é bem-vinda. Uma renovação por 12 meses, com opções adicionais, estaria entre os formatos em análise.

Iraola impressionado com o capitão

A extraordinária consistência de Van Dijk dentro e fora de campo impressionou muito Andoni Iraola. O treinador está bastante satisfeito com o que o lendário zagueiro acrescenta ao vestiário.

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No entanto, fechar um acordo pode exigir uma concessão financeira. Como um dos defensores mais bem pagos do futebol europeu, Van Dijk talvez precise aceitar uma redução salarial para assinar um novo contrato.

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Segundo a mesma reportagem, clube e jogador estão totalmente abertos a diferentes formatos para o acordo final. Há disposição de ambas as partes para prolongar uma passagem notável de 10 temporadas e 387 jogos.

Orientando a próxima geração

O clube dá enorme valor à capacidade singular de Van Dijk de orientar os integrantes mais jovens do elenco. Promessas em ascensão como Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni se beneficiam diretamente da experiência de alto nível e dos elevados padrões do capitão.

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Embora manter o capitão seja fundamental, o Liverpool também tenta resolver outras questões na defesa. O clube já negocia com o Barcelona a contratação definitiva de Araujo, atualmente emprestado.

O TEAMtalk sugere que o valor final por Araujo pode até ser inferior ao previsto no acordo original. Além disso, o clube avalia uma possível renovação de Joe Gomez, embora seu extenso histórico de lesões continue sendo um fator importante nas discussões.

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De olho no futuro

Por enquanto, o futuro de Van Dijk não é visto como motivo de preocupação imediata em Anfield. Fontes indicam que uma avaliação aprofundada de sua situação contratual começará oficialmente quando o clube entrar em 2027.

As duas partes seguem tranquilas com a situação atual e mantêm o diálogo aberto. Uma renovação de curto prazo parece ser um desfecho bastante realista com a rápida aproximação do novo ano.