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O Liverpool conquistou um bom resultado na Champions League nesta quarta-feira. Três dias após a goleada por 4 a 0 sobre o Manchester United, o time venceu o Club Brugge por 3 a 0 no estádio Jan Breydel.

O técnico Andoni Iraola deixou Virgil van Dijk no banco de reservas de olho no clássico de Merseyside contra o Everton, no próximo fim de semana. Jeremie Frimpong, por sua vez, começou como titular. Cody Gakpo e Ryan Gravenberch ficaram fora por lesão.

Os visitantes pressionaram a defesa do Club Brugge desde o início, e o time da casa cometeu um erro após quase 15 minutos de jogo. Aleksander Isak aproveitou para marcar de perto o primeiro gol do Liverpool.

O Club Brugge não desistiu e levou perigo com Felix Lemarechal e Joaquin Seys. Carlos Forbs, que havia marcado recentemente contra o PSV, tentou criar chances pelo lado direito. O time da casa, porém, não conseguiu empatar no primeiro tempo.

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O Liverpool buscou assumir o controle da partida fora de casa após o intervalo, e o movimentado Rio Ngumoha chutou por pouco para fora. Yann Sommer, que não havia se saído bem no primeiro gol, fez uma grande defesa quando Isak finalizou de perto após um excelente passe de Dominik Szoboszlai.

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O Club Brugge continuou em busca de um bom resultado, mas Alisson Becker fez uma bela defesa em uma finalização de Lemarechal. Na reta final, Iraola colocou Van Dijk no lugar de Frimpong na tentativa de preservar a vantagem apertada.

O Liverpool ainda ampliou a vantagem na reta final. Florian Wirtz arriscou da entrada da área, e a bola bateu na trave antes de entrar no gol do time belga, sem que Sommer pudesse fazer nada.

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O Liverpool resistiu nos minutos finais, viu Isak marcar o terceiro gol em um contra-ataque e chegou a 12 pontos em cinco jogos. Foi, portanto, uma ótima preparação para o sempre acirrado clássico contra o Everton, no próximo domingo.