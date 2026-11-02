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O Liverpool avalia, de forma surpreendente, trazer Trent Alexander-Arnold de volta a Anfield após um período difícil para o defensor no Real Madrid. O jogador da seleção inglesa tem tido dificuldades para atuar com regularidade sob o comando de Jose Mourinho, o que alimentou rumores de que um retorno à Premier League pode acontecer já em janeiro.

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Liverpool considera retorno surpreendente por empréstimo

Segundo o veículo espanhol Cadena SER, o Liverpool estuda fazer uma proposta ousada de empréstimo para levar Alexander-Arnold de volta a Anfield neste inverno. O jogador de 28 anos tem tido poucas oportunidades desde que chegou ao Real Madrid por um valor reduzido de £ 8,5 milhões em 2025.

Atualmente, ele é a terceira opção de Mourinho para a lateral direita e, no recente confronto em que o Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1, ficou no banco ao lado de Denzel Dumfries, enquanto o meio-campista Federico Valverde foi o escolhido para a posição. Alexander-Arnold soma apenas sete partidas e uma assistência nesta temporada, e o Chelsea também teria manifestado interesse no jogador, que disputou 36 partidas pela seleção inglesa. No entanto, uma saída temporária provavelmente exigiria uma cláusula de compra obrigatória, já que o Madrid quer lucrar com um jogador cujo valor de mercado disparou para £ 51 milhões.

Mourinho elogia a qualidade técnica de Alexander-Arnold

Apesar do papel secundário no Bernabéu, Alexander-Arnold recebeu uma rara oportunidade na vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander, no domingo. Mourinho explicou que a capacidade do lateral-direito de jogar com a bola era exatamente o que sua equipe precisava para superar a defesa adversária.

“Coloquei Trent, que não jogava há algum tempo, porque vi que sua qualidade técnica nos ajudaria a sair jogando”, revelou o treinador português após a partida.

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Mourinho também ficou muito impressionado com o desempenho do defensor em seu retorno aos jogos oficiais e acrescentou: “Apesar de ter ficado um período sem jogar, ele teve uma atuação excelente e equilibrada. Estou muito feliz e acho que os jogadores sentem que estamos passando por um bom momento.”

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Real Madrid olha para o futuro

Embora o Marca indique que Alexander-Arnold não está tentando forçar uma saída da capital espanhola, suas perspectivas de longo prazo sob o comando de Mourinho continuam pouco promissoras. O clube espanhol já avalia possíveis reforços, e Pedro Porro, do Tottenham, desponta como um dos principais alvos, embora haja forte concorrência do Barcelona.

Com o defensor agora aos 28 anos, a diretoria do Madrid não vê futuro para ele no clube após janeiro de 2027, segundo relatos. Uma transferência definitiva de volta à Premier League poderia, no fim, agradar a todas as partes, desde que as condições financeiras correspondam ao valor estipulado pelo Madrid.

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Janela de janeiro será decisiva para todas as partes

Alexander-Arnold precisa agora aproveitar o bom desempenho contra o Racing Santander para conquistar uma vaga entre os titulares habituais de Mourinho. No entanto, com a janela de transferências de janeiro se aproximando rapidamente, Liverpool e Chelsea acompanharão sua situação de perto. Se ele continuar jogando pouco na Espanha, um rápido retorno ao futebol inglês poderá se concretizar em breve.