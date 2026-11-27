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O Liverpool planeja uma janela de transferências ambiciosa no verão e tem na mira Jamal Musiala, meia do Bayern de Munique, e Gustavo Varela, atacante do Monza, segundo informações da imprensa. O clube está disposto a estudar uma contratação cara do jogador da seleção alemã caso ele comprove estar em boas condições físicas. Também está bem posicionado para tentar contratar o atacante que despontou na Serie A.

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Liverpool mira contratações ambiciosas para o verão

Segundo o Football Insider, o Liverpool está disposto a estudar uma contratação de Musiala no verão, além de ter interesse em Varela, revelação do Monza . Notícias da Alemanha indicam que uma cláusula de rescisão no contrato do meia de 23 anos do Bayern entrará em vigor no próximo verão, colocando clubes que o acompanham há muito tempo em alerta. Fontes, porém, avisam que seria uma contratação “muito cara”, o que significa que o Liverpool precisa, antes de tudo, que ele comprove estar em boas condições físicas.

Bayern se preocupa com o futuro de Musiala

Musiala enfrenta uma temporada difícil após desenvolver uma condição neurológica que ocasionalmente provocou convulsões durante partidas. Apesar de ter jogado com frequência pela Alemanha na Copa do Mundo, disputada no verão, ele foi titular em apenas um jogo da Bundesliga nesta temporada, enquanto o Bayern trabalha para ajudá-lo a descobrir a causa do problema.

A reportagem afirma que o clube da Bundesliga está “preocupado” com o futuro de Musiala e segue cético quanto à possibilidade de ele voltar à sua melhor forma. Com o jogador sob um contrato de valor elevado em Munique, o Bayern teme pagar salários altos a alguém que raramente está disponível, o que provocou um debate polêmico no futebol alemão acompanhado de perto pelo Liverpool.

Atacante do Monza chama a atenção do Liverpool

Além do interesse em Musiala, o Liverpool recebeu sinais positivos na busca por reforços para o ataque na Itália. O veículo revelou que o clube da Premier League está bem posicionado para “convencer” Varela, atacante de 21 anos do Monza, a se transferir para Anfield no próximo verão.

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Varela despontou como uma surpresa na Serie A durante a temporada 2026/27, com impressionantes 11 gols nas primeiras 11 partidas pelo campeonato. O Liverpool já acompanha de perto sua rápida evolução, e fontes indicam que o Monza provavelmente aceitará negociar uma venda ao fim da temporada. O clube italiano, porém, não deixará seu principal jogador sair por pouco dinheiro.

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Condição física e desempenho serão decisivos

Os próximos meses serão decisivos para os dois alvos enquanto o Liverpool define seus planos de contratação para o verão. O Bayern acredita que a persistência dos problemas de saúde de Musiala afastaria os grandes clubes, por isso o Liverpool espera sinais claros de melhora antes de apresentar uma proposta. Enquanto isso, o Monza está disposto a elevar o preço de Varela se sua sequência de gols na Serie A continuar.