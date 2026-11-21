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Anfield se prepara para uma de suas tardes mais imprevisíveis dos últimos tempos, com Mauricio Pochettino assumindo o comando do Manchester United pela primeira vez neste domingo. O duelo decisivo pela Premier League divide opiniões entre especialistas, e os ídolos Gary Neville e Jamie Carragher não chegam a um consenso sobre o resultado.

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Estreia de Pochettino traz elemento surpresa

A chegada de Pochettino a Old Trafford acrescentou uma nova dose de incerteza à rivalidade mais tradicional do futebol inglês. O técnico argentino assinou um contrato de dois anos e meio com o Manchester United e assumiu o cargo no lugar de Michael Carrick após um período de grande instabilidade.

O United ocupa atualmente a delicada 18ª posição na Premier League após os dez primeiros jogos, o que torna a viagem a Merseyside uma estreia difícil para o ex-técnico de Chelsea e Tottenham.

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, já manifestou preocupação com a incerteza tática provocada pela chegada de um novo treinador. Antes da partida, Iraola admitiu que o Manchester United tem uma clara vantagem tática porque sua comissão técnica não tem referências recentes sobre como Pochettino organizará a equipe. Apesar de ocupar a quarta posição na tabela, o treinador do Liverpool teme a imprevisibilidade de um adversário desesperado para encerrar uma sequência de oito jogos sem vencer no campeonato.

Neville teme fragilidade defensiva, mas prevê empate

Neville continua cético quanto à qualidade dos jogadores que Pochettino encontrou no elenco, especialmente no setor defensivo. O ex-capitão do United acredita que, embora um novo treinador possa dar ânimo à equipe, os problemas estruturais do elenco persistem. "Simplesmente não acho que a defesa seja boa o suficiente. A defesa vai sofrer gols, não importa quem seja o treinador", explicou Neville em um episódio recente do Overlap. Ainda assim, ele não chegou a prever uma derrota de seu ex-clube: "Mas acho que vai ser empate. Provavelmente."

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O United pode encontrar algum alento em seu retrospecto recente em Anfield, onde não perde desde uma derrota por goleada em março de 2023. Na temporada passada, uma cabeçada decisiva de Harry Maguire nos minutos finais garantiu uma vitória por 2 a 1 aos visitantes, mostrando que a fase das equipes muitas vezes deixa de importar nesse confronto. Pochettino, porém, não contará com vários jogadores importantes em sua estreia: Marcus Rashford, Manuel Ugarte e Benjamin Sesko estão entre os que devem ficar de fora.

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Carragher aposta no Liverpool para aproveitar má fase do United

Carragher foi bem menos diplomático ao avaliar as chances do antigo rival. O comentarista riu da sugestão de que o United poderia sair de Anfield com um ponto e destacou a diferença de nível entre as duas equipes até aqui na temporada.

Questionado sobre a possibilidade de os visitantes conseguirem um empate, Carragher brincou: "Podem, claro que podem. Não vão, mas é claro que podem." Ele espera um jogo aberto, mas acredita que o poder ofensivo à disposição de Iraola acabará superando a defesa do United, que vem enfrentando dificuldades.

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O ex-zagueiro do Liverpool espera gols dos dois lados, mas confia em uma vitória dos donos da casa que manteria a pressão sobre o grupo que disputa o título. "Acho que o Liverpool também vai sofrer gol, mas meu palpite é 3 a 1 [para o Liverpool]", acrescentou Carragher.

Enquanto o United espera que o retorno de Lisandro Martinez estabilize sua defesa, o Liverpool também recebeu boas notícias sobre a condição física de seus jogadores. Jeremie Frimpong e Ryan Gravenberch voltaram a treinar com o elenco principal, e peças fundamentais como Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai estão disponíveis após superarem pequenos problemas físicos durante a recente pausa para as seleções.