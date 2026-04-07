Liverpool ou Manchester City? Alonso se prepara para dar o salto à Premier League

O espanhol Xabi Alonso, ex-técnico do Real Madrid, prepara-se para voltar ao banco de reservas na próxima temporada, mas desta vez na Premier League.

Alonso não passou de meio da temporada no cargo de técnico do Real Madrid, após assumir o comando no verão passado, sendo demitido após a derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona (3 a 2) em janeiro.

Muitos indícios apontavam para que Alonso permanecesse no Santiago Bernabéu por mais tempo, especialmente após seu grande sucesso com o Bayer Leverkusen na Bundesliga, quando levou o time ao título do campeonato na temporada 2023-2024 sem nenhuma derrota, além de conquistar a Copa da Alemanha.

Agora, Alonso se tornou uma oportunidade valiosa para os clubes que desejam iniciar um novo projeto, com destaque para o Liverpool e o Manchester City na Premier League, segundo o jornal inglês “The Sun”.

O jornal indicou que Alonso é candidato a assumir o comando do Liverpool ou do Manchester City a partir do próximo verão.

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Alonso jogou uma temporada no Liverpool durante sua carreira no futebol e conquistou a Liga dos Campeões de 2005 com os Reds, sendo considerado a escolha ideal caso Arne Slot seja demitido.

A pressão sobre o técnico holandês de 47 anos aumentou após a goleada sofrida pelo Liverpool contra o Manchester City (4 a 0) nas quartas de final da FA Cup no último sábado, além do declínio nos resultados na Premier League.

O jornal explicou que o Liverpool corre o risco de competir com o Manchester City, pois também se acredita que ele seja candidato à sucessão de Pep Guardiola caso este se despeda após o fim da atual temporada.

Há dúvidas sobre a permanência de Guardiola no Manchester City após o fim da temporada atual, já que várias reportagens da imprensa afirmaram que esta é sua última temporada no clube.