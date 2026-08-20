O Liverpool fez uma proposta de 60 milhões de euros por Yankuba Minteh, segundo informa o The Athletic. O Brighton & Hove Albion rejeitou a oferta de forma categórica.

Minteh ainda precisa de pelo menos oito semanas para se recuperar de uma lesão sofrida em um amistoso contra a Roma, mas isso não impede o Liverpool de apresentar uma proposta.

Segundo o veículo, muito confiável, o ex-jogador emprestado ao Feyenoord vê com bons olhos a mudança, caso os clubes cheguem a um acordo sobre a taxa de transferência.

Na temporada passada, Mohamed Salah ainda era o ponta direita do Liverpool, mas saiu sem custos para o Trabzonspor. Os Reds já contrataram Victor Muñoz, mas ainda não estão satisfeitos.

Minteh atua como ponta direita no Brighton, mas também pode jogar pelo lado esquerdo. Isso faz dele um jogador interessante para o Liverpool, que também tem poucas opções pela esquerda.

Em 2024, o Brighton ainda pagou 35 milhões de euros ao Newcastle United por seus serviços. O atacante gambiano tem contrato até meados de 2029 com o clube do sul da Inglaterra, o que levou à rejeição da proposta do Liverpool.

Na temporada 2023/24, Minteh foi emprestado pelo Newcastle ao Feyenoord. Em Roterdã, ele conseguiu conquistar a Copa da Holanda. Ele marcou onze vezes e deu cinco assistências pelo Feyenoord.