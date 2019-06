Liverpool não tem perigo de perder Sadio Mané para o Real Madrid, insiste lenda dos Reds

Danny Murphy, antiga estrela dos Reds, acredita que não há chance de o clube perder o atacante senegalês para o Real Madrid neste mercado da bola

O antigo astro do Reds, Danny Murphy, acredita que o não corre o risco de perder Sadio Mané para o , apesar do aparente interesse dos gigantes espanhóis.

Mane, de 27 anos, desfrutou confortavelmente de sua melhor temporada no futebol sénior, marcando 22 gols na Premier League para terminar o artilheiro da divisão ao lado de seu companheiro de equipe Mohamed Salah e Pierre-Emerick Aubameyang, do .

O internacional do tem sido uma revelação desde que assinou com o , em 2016, e formou um tridente de ataque formidável com Salah e Roberto Firmino.

Mane também marcou quatro gols para ajudar o Liverpool a chegar à final da Liga dos Campeões, que os Reds disputarão contra o em Madri no sábado.

A capital espanhola pode ser onde Mane jogará seu futebol permanentemente na próxima temporada se os relatos do interesse do Los Blancos forem genuínos, embora Murphy não ache que os torcedores precisem se preocupar, particularmente se eles se tornarem campeões europeus pela sexta vez.

Murphy disse a Omnisport: "Eu não acho que eles corram o risco de perdê-lo e, para ser honesto, acho que ele está feliz. Ele ama, está marcando, competindo por troféus. Eu sei que tem ligações com Madri, mas eu simplesmente não vê-lo indo ou querendo sair de onde ele está, onde ele está fazendo muito bem e jogando tão bem e é amado. Nunca diga nunca com ninguém, mas, no momento em termos do que ele fez nesta temporada, ele iria Seria uma falta maior do que [Philippe] Coutinho? Sim, ele iria, porque seus números são maiores, ele é mais produtivo e marca mais gols. Ele é mais uma ameaça".



Danny Murphy foi ídolo dos Reds (Foto: Getty Images)

"Ele tem sido brilhante nesta temporada. Ele realmente se mudou novamente da temporada passada. Ele se levantou e foi contado quando tantas pessoas provavelmente não esperavam que ele se comparasse com os gostos de Salah em termos de suas façanhas de gols. Idealmente, se você ganha, é mais fácil manter um jogador quando você é campeão da Europa, eu entendo isso, por que você quer ir embora? Mas eu não acho que nenhum deles esteja naquele espaço no momento, as coisas são tão boas Todo mundo está jogando tão bem e há uma boa união, então eu não vejo isso sendo um problema, mas é claro que ajudaria se eles ganhassem [a Liga dos Campeões]".

Os Spurs desafiaram as chances de chegar à final da Liga dos Campeões, particularmente em seus dramáticos laços com o e o - um gol de Lucas Moura no último gol garantindo um retorno de três gols contra o último.

Son Heung-min, Lucas e Harry Kane todos se impressionaram na competição, embora Murphy seja inflexível. O Liverpool não precisa se preocupar muito com o Spurs.

"Eu acho que é mais o contrário", disse Murphy, também ex-jogador do Spurs. "Acho que para o Liverpool, se continuar jogando com a mesma intensidade, força e confiança que tem, o Tottenham estará mais preocupado com o Liverpool do que com o Liverpool sobre o Tottenham".

"O Liverpool venceu muito o Tottenham nos últimos anos. Eles só perderam uma vez para eles nos últimos seis ou sete anos, o que não é um grande recorde quando você olha para ele. O Liverpool não fará nada Além de entrar no jogo com a mesma confiança - os zagueiros voando para a frente, os três atacantes serão trocados, causando problemas, correndo atrás, pressionando".