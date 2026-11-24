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O Liverpool prepara uma investida em janeiro por Abdellah Ouazane, promessa de 17 anos do Ajax, para ter uma opção no ataque além do meia Florian Wirtz, que vive boa fase. Com o responsável pelas contratações, Julian Ward, acelerando os planos para dar apoio ao alemão, o jovem, torcedor do Liverpool desde a infância, surgiu como um alvo importante para a janela de inverno.

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Ward acelera busca por um meia para janeiro

Segundo o Anfield Watch, a equipe de contratações do Liverpool incluiu Ouazane em uma lista de alvos ao lado de Wael Mohya e Gilberto Mora, em busca de um reserva confiável para Wirtz. Embora o clube esteja satisfeito com a fase recente do alemão, Ward sabe que ele não pode arcar sozinho com a responsabilidade de criar jogadas. Por isso, o Liverpool intensifica os esforços para contratar outro meia quando a janela de transferências reabrir.

Jovem promessa sonha em jogar em Anfield

Considerado uma das maiores promessas reveladas pela prestigiada base do Ajax na última década, Ouazane já fez história pelo clube e pela seleção. Com 1,83 m de altura, o jogador de 17 anos é o quarto mais jovem a marcar pelo Ajax na Eredivisie neste século e o artilheiro mais jovem da história da seleção principal do Marrocos.

Embora atualmente jogue pelo lado esquerdo do ataque em Amsterdã, ele é um camisa 10 de origem e também atuou como camisa 8 nas categorias de base. Elogiado pela qualidade técnica e pela visão de jogo, venceu a Copa Africana de Nações Sub-17 com o Marrocos aos 16 anos. O ponto principal é que, segundo a reportagem, Ouazane torce para o Liverpool desde a infância e sonha em jogar em Anfield, o que torna uma transferência na janela de inverno uma forte possibilidade.

Iraola comanda retomada empolgante em Anfield

O interesse do Liverpool por Ouazane reflete um esforço mais amplo de Ward e do técnico Andoni Iraola para construir uma dinastia jovem e dominante após a fase ruim sob o comando de Arne Slot. A retomada ficou evidente na recente goleada sobre o Manchester United, partida em que Wirtz criou sozinho dez chances, recorde do clube na Premier League, e chegou a seis gols e quatro assistências nas últimas nove vezes em que foi titular por clube e seleção.

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Contratado por um valor que, na época, era recorde do clube, Wirtz brilhou contra o United ao lado de outros jovens talentos, como Rio Ngumoha e Jeremy Jacquet, além de Dominik Szoboszlai, Bradley Barcola e Victor Munoz. Juntar Ouazane, destaque da geração de 2009, a Ngumoha, promessa de 2008, fortaleceria ainda mais a base do ataque do Liverpool a longo prazo.

Janela de janeiro põe determinação do Liverpool à prova

Com janeiro se aproximando, Ward precisa decidir se fará uma proposta oficial por Ouazane ou se buscará os outros alvos, Mohya e Mora. Convencer o Ajax a abrir mão de um jogador formado em sua base e tão valorizado no meio da temporada exigirá uma negociação cuidadosa, mesmo com o claro desejo do jovem de se transferir. Garantir um reserva de qualidade para Wirtz pode ser decisivo na busca por títulos importantes do time revigorado por Iraola.