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O Liverpool identificou o goleiro Bart Verbruggen, do Brighton & Hove Albion, como um de seus principais alvos de transferência, enquanto os dirigentes de Anfield se preparam para a futura saída de Alisson Becker, titular da posição há muitos anos. Além do jogador de 24 anos da seleção dos Países Baixos, o clube de Merseyside também monitora o goleiro Zion Suzuki, do Aston Villa, como possível substituto.

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Liverpool avalia opções de longo prazo para o gol

Segundo o TEAMtalk, o Liverpool está monitorando possíveis substitutos de longo prazo para o gol, já que o atual contrato de Alisson em Anfield termina em 2027. Embora o japonês Suzuki tenha surgido como outro candidato na semana passada, tirar de Villa Park o jogador contratado no último verão será difícil, pois seu vínculo vai até 2031. Por isso, os responsáveis pelas contratações veem Verbruggen como uma opção ideal para oferecer estabilidade duradoura e alto nível ao clube de Merseyside.

Goleiro holandês comenta especulações sobre o futuro

Com contrato com o Brighton até 2028, Verbruggen se consolidou como peça importante sob o comando do técnico Fabian Hurzeler nesta temporada. Ele está empatado na liderança da Premier League em número de jogos sem sofrer gols e ajudou a levar o Brighton ao segundo lugar na tabela.

Apesar das crescentes especulações sobre uma transferência para clubes das cinco principais ligas da Europa, o holandês ressaltou recentemente que está satisfeito no sul da Inglaterra, embora não tenha descartado uma mudança no futuro: “Não sei o que vai acontecer no futuro. Ninguém sabe. Tudo o que sei é que, no momento, estou muito feliz em Brighton.”

Gigantes europeus disputam o interesse do Liverpool

Caso o Liverpool formalize seu interesse, segundo a reportagem, enfrentará forte concorrência do Real Madrid, que avalia o jogador do Brighton como possível sucessor de Thibaut Courtois. Pessoas próximas ao assunto indicam que Verbruggen teria dificuldade para recusar uma transferência para o Santiago Bernabéu se recebesse uma proposta concreta, por enxergá-la como uma oportunidade única na carreira.

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Além disso, Chelsea e Manchester United, rivais na Premier League, admiram o jogador de 24 anos há bastante tempo, enquanto o Bayern de Munique segue acompanhando sua evolução após ter feito consultas anteriormente.

Janela de verão é o prazo mais realista

Com dois anos restantes no contrato de Verbruggen e o Brighton em segundo lugar na tabela após um excelente início de campanha, o clube do sul da Inglaterra está em posição favorável nas negociações e rejeitará qualquer abordagem em janeiro, no meio da temporada. Assim, uma eventual transferência deve ficar para o verão de 2027, quando a direção do clube ainda exigiria uma quantia elevada. Até lá, o goleiro se concentrará em manter a surpreendente campanha do Brighton perto do topo da Premier League.