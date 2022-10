Liverpool x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo da 11ª rodada do Campeonato Inglês será neste domingo (16); veja como acompanhar na TV e na internet

Mais um clássico inglês! Salah ou Haaland? Liverpool e Manchester City se enfrentam na tarde deste domingo (16), no Anfield, às 12h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming. Na Goal, o torcedor acompanha o duelo tem tempo real.

Fazendo uma temporada de altos e baixos no inglês, o Liverpool vem de derrota na última rodada, mas quer aproveitar o clássico para retomar a confiança. Os Reds, no entanto, seguem com o departamento médico cheio. Além disso, o técnico Jurgen Klopp quebra a cabeça pensando no esquema tático, visando "parar" o artilheiro adversário.

Do outro lado, o Manchester City busca o triunfo para seguir entre os líderes do campeonato. Pep Guardiola segue sem poder contar com Walker, Phillips e Stones, mas tem o retorno do goleador Haaland confirmado.

Escalações:

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Jota.

Escalação do provável Man. City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish.

Desfalques

Liverpool

Arthur Melo, Luis Diaz, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain seguem no departamento médico.

Man. City

John Stones, Kalvin Phillips e Kyle Walker continuam se recuperando de lesões.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 12h30 (de Brasília)

• Local: Anfield, Liverpool - ING