Liverpool x Leicester ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Duelo será nesta sexta-feira (30), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Liverpool recebe o Leicester na tarde desta sexta-feira (30), às 17h (de Brasília), no Anfield, pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, o Liverpool vai em busca de sua segunda vitória consecutiva nesse retorno de temporada inglesa. Os reds estão em sexto lugar no campeonato com 25 pontos, e não possuem desfalques, além de poder contar com o retorno de Konaté.

Do outro lado, o Leicester é o 13º colocado com 17 pontos, e perdeu na rodada passada. Desta forma, a equipe busca a sua recuperação, porém, tem uma série de baixas confirmadas por lesão.

Prováveis escalações

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Elliott; Salah, Nunez, Carvalho.

Escalação do provável Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Thomas; Ndidi, Tielemans; Perez, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy.

Desfalques

Liverpool

Sem desfalques confirmados.

Leicester

Dennis Praet, Ryan Bertrand, Ricardo Pereira, James Justin, Jonny Evans e James Maddison estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Anfield, Liverpool - ING