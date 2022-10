Liverpool x Leeds: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Reds tentam se recuperar no Campeonato Inglês neste sábado (29); veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se recuperar no campeonato, o Liverpool recebe o Leeds na tarde deste sábado (29), no Anfield, às 15h45 (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN 2, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo passado, o Liverpool entra em campo sabendo que precisa vencer para não ver as equipes do G-6 abrirem ainda mais distância na tabela. Luis Diaz, Arthur, Joel Matip e Diogo Jota permanecem no departamento médico, enquanto Henderson, Konate e Thiago Alcantara são dúvidas dos Reds, que estão em oitavo lugar, com 16 pontos.

Já o Leeds não faz uma boa temporada e é o 18º colocado do campeonato, com 9 pontos somados. Stuart Dallas e Adam Forshaw continuam se rcuperando de lesões, enquanto Tyler Adams, Archie Gray, Leo Hjelde, Luis Sinisterra, Joe Gelhardt, Rodrigo e Liam Cooper são todos dúvidas

Escalações:

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Salah, Fabinho, Thiago, Elliott; Firmino, Nunez.

Escalação do provável Leeds: Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Adams, Roca; Harrison, Aaronson, Sinisterra; Bamford.

Desfalques

Liverpool

Luis Diaz, Arthur, Joel Matip e Diogo Jota permanecem no departamento médico.

Leeds

Stuart Dallas e Adam Forshaw se recuperam de lesões.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Anfield, Liverpool - ING