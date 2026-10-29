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O Liverpool abriu novas conversas com os representantes de Lamine Camara, meia de criação do Monaco, em busca de reforçar o meio-campo na próxima janela de transferências de inverno. O clube de Merseyside assumiu a dianteira na disputa depois que o Chelsea, seu rival inglês, esfriou o interesse que tinha pelo jogador para tentar contratar o talentoso Alex Scott, do Bournemouth.

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Dirigentes do Liverpool iniciam novas conversas

Segundo o The Sun, o Liverpool entrou em contato com representantes do meio-campista senegalês de 22 anos para se manter informado sobre sua disponibilidade antes do início do próximo ano. Embora a transferência do jogador para Stamford Bridge no verão tenha fracassado no fim da janela, as negociações nos bastidores por uma ida a Anfield agora ganham força. Enquanto isso, o Chelsea voltou suas atenções no mercado para Scott, destaque do Bournemouth.

Técnico do Monaco elogia fôlego incansável

Em vez de deixar a transferência frustrada para a Inglaterra afetar seu desempenho, o jovem começou como titular em 10 dos 12 jogos do Monaco nesta temporada, contribuindo com dois gols e uma assistência para ajudar a equipe a subir para o quarto lugar na Ligue 1. Seu profissionalismo, sua capacidade atlética e sua resiliência após um verão frustrante impressionaram os observadores do Liverpool, que acreditam que ele se adapta perfeitamente às exigências físicas do futebol inglês.

Ao elogiar a atuação e a dedicação do meio-campista em entrevista recente ao L'Equipe, Filipe Luis, técnico do Monaco, disse: "Daqui a vinte anos, talvez vejamos muitos jogadores como ele. Ele consegue correr uma maratona, jogar noventa minutos sem jamais diminuir o ritmo e, ao mesmo tempo, jogar futebol. Ele representa o futuro do jogo."

Senegaleses se destacam na Inglaterra

Embora um acordo no meio da temporada ainda não esteja garantido, Camara tem acompanhado de perto as atuações de seus companheiros de seleção na Premier League, entre eles o amigo Nicolas Jackson e a promessa Ibrahim Mbaye.

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Os dois jogadores se destacaram quando o Aston Villa encerrou o início de campanha com 100% de aproveitamento do Manchester City na primeira divisão, com Jackson marcando dois gols e Mbaye dando uma assistência.

Jogos da(o) Premier League Chelsea x Manchester United Disney+

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O compatriota Iliman Ndiaye também deu a assistência para o gol de honra do City na mesma partida. Depois, os três compartilharam uma foto comemorativa no grupo de WhatsApp da seleção do Senegal, segundo a mesma reportagem do The Sun, aumentando ainda mais o desejo do meio-campista do Monaco de se testar na Inglaterra.

Transferência em janeiro exige concessões de todos os lados

Uma transferência em janeiro continua sendo possível, embora um acordo no meio da temporada exija concessões financeiras e contratuais do Liverpool, do Monaco e do próprio jogador. Caso o clube da Ligue 1 resista a uma venda no inverno europeu enquanto busca a classificação para a Champions League, o Liverpool está bem posicionado para retomar as negociações no próximo verão. De qualquer forma, Camara parece destinado a se juntar em breve a seus companheiros de seleção na Premier League.