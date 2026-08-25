Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, revelou os últimos desdobramentos do interesse de Cody Gakpo, astro do Liverpool, com uma transferência para o Manchester City durante a atual janela de verão.

Romano disse, em seu canal na rede "YouTube": "O Manchester City fez um contato direto e uma reunião com os agentes de Cody Gakpo. Então, qual é a situação do negócio?".

E acrescentou: "Em primeiro lugar, o Tottenham tem um acordo com Gakpo sobre os termos pessoais do contrato, um acordo verbal desde julho. Isso não significa que o jogador esteja pedindo para deixar o Liverpool, pois ele está muito feliz lá, mas do lado dos Spurs, o acordo financeiro sobre os termos pessoais estará pronto se os dois clubes chegarem a um entendimento".

E prosseguiu: "O Manchester City entrou na disputa por Gakpo. Também realizou uma reunião e começou a discutir os valores do contrato, portanto o City está pronto para competir com o Tottenham pelo negócio".

E continuou: "Mas não se esqueçam de que o Liverpool não dará sinal verde para a saída de Gakpo durante os últimos dias da janela de transferências de verão a não ser que consiga contratar dois pontas".

E completou: "A prioridade máxima é Bradley Barcola, e esse negócio ainda está totalmente de pé, e então o Liverpool assinará com outro ponta. O clube realizou nestes dias conversas sobre duas propostas por Yankuba Minteh, e ainda está negociando com o agente dele, e há alternativas também".

E concluiu: "O Liverpool trabalha para contratar dois pontas. E se dois pontas chegarem, Gakpo poderá se transferir para o Manchester City ou o Tottenham. Vamos ver o que vai acontecer".



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