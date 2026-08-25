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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Liverpool impõe condição para aprovar transferência de Gakpo ao City

Mercado da bola
C. Gakpo
Liverpool
Manchester City
Tottenham
Premier League
Países Baixos
England

Competição acirrada na Premier League

Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, revelou os últimos desdobramentos do interesse de Cody Gakpo, astro do Liverpool, com uma transferência para o Manchester City durante a atual janela de verão.

Romano disse, em seu canal na rede "YouTube": "O Manchester City fez um contato direto e uma reunião com os agentes de Cody Gakpo. Então, qual é a situação do negócio?".

E acrescentou: "Em primeiro lugar, o Tottenham tem um acordo com Gakpo sobre os termos pessoais do contrato, um acordo verbal desde julho. Isso não significa que o jogador esteja pedindo para deixar o Liverpool, pois ele está muito feliz lá, mas do lado dos Spurs, o acordo financeiro sobre os termos pessoais estará pronto se os dois clubes chegarem a um entendimento".

E prosseguiu: "O Manchester City entrou na disputa por Gakpo. Também realizou uma reunião e começou a discutir os valores do contrato, portanto o City está pronto para competir com o Tottenham pelo negócio".

E continuou: "Mas não se esqueçam de que o Liverpool não dará sinal verde para a saída de Gakpo durante os últimos dias da janela de transferências de verão a não ser que consiga contratar dois pontas".

E completou: "A prioridade máxima é Bradley Barcola, e esse negócio ainda está totalmente de pé, e então o Liverpool assinará com outro ponta. O clube realizou nestes dias conversas sobre duas propostas por Yankuba Minteh, e ainda está negociando com o agente dele, e há alternativas também".

E concluiu: "O Liverpool trabalha para contratar dois pontas. E se dois pontas chegarem, Gakpo poderá se transferir para o Manchester City ou o Tottenham. Vamos ver o que vai acontecer".

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