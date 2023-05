Liverpool x Fulham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Time de Jürgen Klopp vem em um momento de crescimento na temporada e planeja jogar competições europeias, enquanto o Fulham desliza

Já na reta final da Premier League, os time começam a já ter mais ideia do que disputarão na próxima temporada. Um duelo que pode encaminhar ainda mais as vagas europeias acontece nessa quarta-feira (3), às 16h (de Brasília), quando o Liverpool recebe o Fulham, em Anfield, pela 28ª rodada do campeonato inglês, que será jogada atrasada. O duelo terá transmissão do Star+, no streaming.

Os Reds vivem uma temporada decepcionante. Após brigar pelo título da Premier League na última temporada, o time de Jürgen Klopp já soma 17 jogos não consecutivos sem vencer na atual campanha (oito empates e nove derrotas). Ainda assim, o momento dos Reds é bom e o clube é o quinto lugar da PL. Invicto nos últimos seis jogos, a equipe vem de quatro vitórias seguidas, incluindo o jogo maluco contra o Tottenham no último domingo (30/4).

Já o Fulham foi a sensação até um pouco depois da metade da temporada. Recém-promovido da Championship, o time de Marco Silva chegou a estar na briga por vagas em competições europeias, mas vem perdendo a consistência e agora ocupa apenas a 10ª posição. O time do oeste de Londres ainda tem chances - remotas - de jogar a Conference League na próxima temporada, mas precisará de uma arrancada nessa reta final e ainda torcer para os adversários diretos derraparem.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Jota.

Fulham: Leno; Tete, Diop, Adarabioyo, Robinson; Reed, Palhinha, Cairney; Wilson, Vinicius, Solomon.

Desfalques

Liverpool

O técnico Jürgen Klopp - que incrivelmente lesionou a perna na comemoração do gol contra o Tottenham - terá alguns desfalques para o duelo. Calvin Ramsay e Stejan Bajcetic estão lesionados e são baixas garantidas.

Roberto Firmino e Naby Keita são dúvidas para o jogo, enquanto Tiago Alcântara foi flagrado mancando na última partida dos Reds e pode ser um desfalque de peso.

Fulham

Já o português Marco Silva, treinador do Fulham, tem algumas preocupações mais sérias. Os dois titulares fundamentais Tim Ream e Andreas Pereira saíram lesionados do jogo contra o Man City e devem desfalcar o time. Além disso, Layvin Kurzawa tem uma lesão no joelho e o artilheiro Aleksandar Mitrovic está suspenso. Para completar o quadro, William sentiu um problema na coxa e é dúvida para o duelo.

Quando é?