Liverpool fecha transferência de 40 milhões de euros; metade do valor da transferência vai para o Real Madrid

Não foi o Newcastle United, mas sim o Liverpool que conseguiu a contratação de Víctor Muñoz. O especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano afirma que os Reds conseguiram impedir a negociação. Agora, restam apenas os últimos detalhes a serem discutidos antes que o acordo seja anunciado publicamente.

Muñoz causou grande impressão na última temporada pelo Osasuna. O ponta-esquerda de 22 anos, que tem contrato em Pamplona até meados de 2030, marcou sete gols e deu cinco assistências em sua primeira e única temporada no clube.

Muñoz é conhecido por sua velocidade, dribles e finalização, o que lhe rendeu bastante interesse. O Newcastle parecia estar prestes a fechá-lo, mas não conseguiu chegar a um acordo definitivo.

O Liverpool, por sua vez, está disposto a pagar a cláusula de rescisão de quarenta milhões de euros, e isso foi o fator decisivo. O Liverpool também já chegou a um acordo com Muñoz, que assinará contrato até meados de 2032.

No verão de 2025, Muñoz foi transferido do Real Madrid para o Osasuna por cinco milhões de euros. Como parte do acordo, metade do valor da transferência (20 milhões de euros) vai para o Real Madrid.

Um grande revés, portanto, para o Newcastle, que via em Muñoz o sucessor de Anthony Gordon, que se transferiu para o FC Barcelona. No Liverpool, Muñoz vai disputar a vaga com jogadores como Cody Gakpo, entre outros.

Muñoz estreou pela seleção espanhola em março e foi convocado pelo técnico Luis de la Fuente para a seleção que disputará a Copa do Mundo. O jogador, que já disputou duas partidas pela seleção, ficou no banco na partida de estreia contra Cabo Verde.