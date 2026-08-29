Bradley Barcola pode se considerar jogador do Liverpool dentro de alguns dias. O gigante inglês está disposto a fazer um pagamento adicional chamativo nas negociações pelo ponta do Paris Saint-Germain. Segundo o jornalista Ben Jacobs, o Liverpool assumirá um valor de cinco milhões de euros que normalmente é pago pelo clube vendedor.

Nas negociações pela transferência, vários dirigentes importantes dos Reds estiveram envolvidos. Jacobs informa que Mike Gordon (presidente da Fenway Sports Group, proprietária do Liverpool), Billy Hogan (CEO do Liverpool) e Richard Hughes (diretor técnico) tiveram papel nas conversas sobre o atacante do Paris Saint-Germain.

Gordon já teria chegado a um acordo na noite de quinta-feira com Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, sobre o pagamento adicional. Segundo Jacobs, além da taxa de transferência, o Liverpool pagará mais cinco milhões de euros ao ex-clube de Barcola, o Olympique Lyon.

Esse pagamento está relacionado à chamada contribuição de solidariedade. Nesse caso, parte da taxa de transferência normalmente é destinada a clubes que formaram um jogador entre os 12 e os 23 anos de idade. No caso de Barcola, o Lyon é o clube que será beneficiado.

O mais chamativo é justamente o fato de o Liverpool assumir esse custo. De acordo com Jacobs, a contribuição de solidariedade normalmente é paga pelo clube vendedor, mas o Liverpool decidiu arcar com o valor. Com isso, o clube inglês adotou uma postura notavelmente flexível durante as negociações.

Barcola passou grande parte de sua formação no Lyon e acabou se firmando no time principal. Em janeiro de 2024, o atacante francês se transferiu para o Paris Saint-Germain, onde seguiu evoluindo até se tornar um dos melhores pontas da Europa.

Jacobs informou na manhã de sábado que o Liverpool pagará 123 milhões de euros, valor que ainda pode subir para 144 milhões por meio de bônus. Uma confirmação oficial do negócio é esperada nos próximos dias.



