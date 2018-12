Liverpool favorito? Klopp desdenha de críticas ao United: "não leio muito o que sai na imprensa"

O treinador alemão também concordou que o duelo deste domingo (16) é o de maior rivalidade na Inglaterra

Aliviado por ter conseguido a classificação para as oitavas de final da Champions League, o técnico Jurgen Klopp, do Liverpool, agora se volta para o clássico contra o Manchester United, neste domingo (16), pela 16ª rodada da Premier League. Será o encontro entre os dois maiores campeões nacionais, um duelo repleto de rivalidades que foi classificado por Sir Alex Ferguson, lenda do United, como o “maior clássico da Inglaterra”.

“É muito mais importante que as pessoas que realmente saibam disso melhor do que eu falem! Fazer parte deste jogo é muito especial, é o que eu posso dizer”, concordou Klopp durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (14).

"É muito grande na Alemanha, e quando eu escutei sobre o jogo, anos atrás, tentei de tudo para assistir. Geralmente é muito intenso, e agora que estou aqui por alguns anos, vi que era tudo verdade. Nós tivemos sucesso contra eles na Europa League (nas oitavas de final da temporada 2015-16), foi muito bom, mas no campeonato tivemos muitos resultados ruins para ser honesto".

Em 7 jogos contra o United, Klopp venceu uma vez e perdeu duas (Foto: Getty Images)

“Será um jogo muito intenso. Precisamos estar prontos”, seguiu o alemão, que falou mais uma vez sobre a classificação dramática para o mata-mata da Champions.

“Durante a semana nós atingimos um grande objetivo na terça-feira (com a vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, pela Champions League), então tivemos exatamente um dia para ficarmos aliviados com isso. Na terça não era certo se ficaríamos na Champions League, então os meninos fizeram o trabalho. Na quarta-feira eles se acalmaram e, desde então, estamos de volta aos trabalhos”.

“Eu estou realmente ansioso. Espero que as pessoas estejam prontas, mais uma vez, para criarem uma atmosfera como a da última terça-feira, que foi especial”, finalizou.

O Liverpool lidera a Premier League com 42 pontos, 16 de vantagem em relação ao United, eu ocupa apenas a sexta posição. Perguntado sobre a péssima fase atravessada pelo rival, Klopp desdenhou as críticas feitas à equipe treinada por José Mourinho.

“Eu nunca me interessei pelos pontos do Manchester United, e sigo assim. Eu não leio muito o que sai na imprensa, mas é claro que sei das críticas e outras coisas. Mas quando nós os analisamos e desligamos o som, dá para ver muita qualidade”.