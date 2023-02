Liverpool x Everton ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (13), pela 23ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se recuperar, o Liverpool recebe o Everton na tarde desta segunda-feira (13), no Anfield, às 17h (de Brasília), pela 23ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Há quatro jogos sem vencer (3 derrotas e 1 empate), o Liverpool despencou para o décimo lugar, com 29 pontos. Os Reds sabem que não podem mais tropeçar se ainda quiserem buscar uma vaga na próxima fase. A má notícia é que o departamento médico do clube continua cheio.

O Everton, por sua vez, vem de vitória na partida passada e ganhou fôlego na sua luta contra o rebaixamento. Os Toffes estão em 18º lugar, com 18 pontos. Townsend, Garner e Calvert-Lewin seguem se recuperando de lesão.

Prováveis escalações

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Nunez, Gakpo.

Escalação do provável Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure, McNeil; Maupay.

Desfalques

Liverpool

Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Luis Diaz e Thiago Alcantara continuam se recuperando de lesões.

Everton

Dominic Calvert-Lewin, James Garner e Andros Townsend estão no departamento médico.

Quando é?