"Liverpool está no caminho certo", diz campeão da Champions League em 2010

Diego Milito, campeão da UEFA Champions League em 2010 com a Internazionale, crê que o Liverpool está no caminho certo para vencer o torneio

Diego Milito está em Madrid, porque o local é a capital do futebol neste fim de semana. Com dois gols em uma final de , ele ajudou a converter a em campeã europeia em 2010. O atacante cedeu entrevista à Goal durante a sua visita à capital da , no espaço assinado pelo Banco Santander.

O que te traz a esta cidade?

São sempre belas recordações quando falo de Madrid. Em seguida, vem a minha final de 2010, mas é uma cidade que aprecio muito. Bom que a final tenha sido na Espanha, onde vivi muitos anos e a verdade é que tenho as melhores recordações desta cidade.

Você se lembra daquele dia todo dia?

Não estou dizendo que todos os dias, mas é latente, como qualquer jogador que tenha jogado uma final, ele tem sido capaz de ganhar e teve a oportunidade e sorte para fazer os dois gols, permanecerá sempre na minha memória, as memórias vão sempre ficar comigo.

Que sensações você tem em uma final da Champions?

É difícil explicar em palavras o que se sente no campo quando ele faz dois gols acima de tudo. As sensações são únicas, muito bonitas. Desenvolvimento, quando você parar para pensar sobre esse dia, a ansiedade antes do jogo, naquele dia... São as melhores lembranças, ansiedade... Para nós, foi um desafio e tudo foi dado da melhor maneira.

Antes, na semifinal, você ganhou do de Guardiola.

Barcelona foi uma extraordinária equipe, espetacular, sabíamos que estávamos enfrentando talvez o melhor time da Europa na frente, com um valor acrescentado que era ter Leo Messi, o melhor jogador do mundo. Nós sabíamos que não era uma parada fácil, mas fomos atrás de nosso sonho, que era chegar à final depois de tanto tempo e eu acho que fizemos um grande jogo em Milão e mereceu a vitória e com isso nós sentenciar o empate.

Você se lembra como foi a preparação para essa final?

Nós preparamos da melhor maneira, como em todas as partidas dos campeões. Jogamos contra times grandes e sempre preparado da melhor maneira, fomos atrás de um sonho e se tornou realidade.

Você se lembra como foi a comemoração?

É toda a alegria, porque não é fácil de ganhar e quando você tem essa possibilidade vem para celebrar a mais. Os dias são obviamente de grande felicidade, você pode relaxar, porque, como eu disse antes, antes da final, joga sempre ansiedade, nervos, e quando o árbitro dá e ganharam algo tão importante só pode ter felicidade.

, como aconteceu com o seu Inter é um grande europeu que tem dificuldade em ganhar regularmente grandes competições.

Cada clube tem sua história, são ótimas instituições que têm ótimas histórias. Às vezes, passar algum tempo tempo, não é fácil de ganhar, não é fácil chegar a uma final pode parecer simples e Liverpool têm feito coisas muito bem. Ele veio no ano passado, este novamente, com certeza vemos uma grande final.

O que você espera desta final?

Ele certamente vai ser um grande jogo porque duas grandes equipes que são bem conhecidos e respeitados vêm, são duas equipas que têm uma grande mentalidade, eles são fisicamente apto, agressivo. Espero que seja um acabamento muito bom e, como argentino, que pode realizar este sonho Mauricio Pochettino.

Você está campeões europeus com Inter O que você acha da contratação de Conte?

Eu falo do desejo de vê-lo bem, porque além dos nomes é interista, inchado pela Inter e eu acho que é mais importante. É um grande treinador, ele tem demonstrado, e espero que possamos fazer bem e pode transmitir a sua mentalidade a esta equipa para o próximo ano Inter pode ter uma grande temporada.