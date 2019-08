Liverpool espera exame de Alisson e cogita contratar mais um goleiro

Brasileiro se lesionou em tiro de meta na estreia dos Reds na Premier League contra o Norwich

O ainda aguarda o diagnóstico da lesão de Alisson. Mas a equipe de Anfield já estuda contratar um novo goleiro. O brasileiro se lesionou na sexta-feira durante a vitória de seu time por 4 a 1 contra o Norwich, na estreia dos times pela temporada 2019/2020 da Premier League.

Com poucas opções para o gol, o Liverpool estuda a possibilidade de trazer um goleiro livre no mercado, já que a janela de transferências na já se fechou. Caiomhin Kelleher, goleiro da base do time e da seleção sub-21 da , é opção para o banco dos Reds. Mas por ser um jogador muito jovem, o atual campeão da pode ir atrás de um goleiro mais experiente.

Alisson caiu no chão aos 39 minutos do primeiro tempo depois de cobrar um tiro de meta. Sem condições de seguir em campo, foi substituído pelo recém contratado Adrián.

Depois da vitória, Jurgen Klopp disse aos repórteres: "Ele pensou que alguma coisa o atingiu, o que não é um bom sinal. Ele pensou isso, mas não foi o que aconteceu. Esportistas vão entender o que eu quero dizer".

Alisson foi submetido a exames logo após a partida e na manhã deste sábado. Cogitou-se que o problema do goleiro fosse no Aquiles. Ainda sem um diagnóstico completo, o Liverpool espera que a lesão na verdade é na panturrilha. Os Reds estão otimistas que a lesão não seja tão grave quanto se pensou e que sua recuperação se dê em semanas, e não em meses.