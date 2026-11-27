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O Liverpool teria entrado na disputa com o Manchester United pelo lateral-esquerdo Lewis Hall, do Newcastle United, mas qualquer negociação exigiria uma quantia recorde mundial para um lateral, superior a £ 66 milhões (€ 79 milhões/US$ 86 milhões). Os dois rivais da Premier League acompanham a situação do jogador da seleção inglesa de olho nas próximas janelas de transferências.

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Liverpool busca informações sobre a situação de Hall

Segundo o TEAMtalk, o Liverpool fez consultas para ser informado caso surja uma oportunidade de contratar o jogador do Newcastle. O lateral de 22 anos foi fortemente ligado a uma transferência de grande porte para o United durante o verão, antes de assinar em setembro um novo contrato até 2031 com o clube pelo qual torce desde criança . O Newcastle, porém, insiste que não pretende vender seu jogador.

United mantém forte interesse em reforçar a defesa

O fato de não ter conseguido contratar Hall antes pouco diminuiu o interesse do United pelo ex-jogador das categorias de base do Chelsea. O novo técnico do time de Old Trafford, Mauricio Pochettino, quer reformular uma defesa vulnerável, prioridade evidenciada pela goleada por 4 a 0 sofrida no último domingo em Anfield . Por isso, o clube segue firme na busca por reforços de alto nível para a defesa .

Hall, por sua vez, consolidou-se como peça fundamental do time de Matthias Jaissle no St James' Park e continua a se destacar pela seleção inglesa, comandada por Thomas Tuchel. Segundo a reportagem, sua rápida ascensão é justamente o motivo pelo qual o Newcastle está decidido a resistir às investidas de outros clubes, a menos que receba uma proposta sem precedentes.

Dirigentes do Liverpool avaliam reforço para a posição de Kerkez

A entrada do Liverpool na disputa pode provocar um duelo no mercado entre os dois maiores rivais da Inglaterra. Em Anfield, os responsáveis pelas contratações estariam preocupados com a falta de evolução de Milos Kerkez desde que o jogador da seleção húngara chegou do Bournemouth a Merseyside, em uma negociação de £ 40 milhões, em 2025.

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Embora o lateral de 23 anos tenha disputado os 90 minutos da vitória contundente sobre o United no domingo, sua regularidade e seu desenvolvimento têm levado a diretoria a avaliar reforços de longo prazo para a lateral esquerda. Por ser formado em um clube inglês, já ter demonstrado seu nível na Premier League e ser considerado um dos melhores jogadores de sua geração, Hall passou a ser o principal alvo do Liverpool para a posição, à frente de Daniel Svensson, do Borussia Dortmund.

Disputa por transferência deve ficar para o verão

Por enquanto, há poucos indícios de que uma proposta formal será apresentada em janeiro. Uma disputa mais séria entre Liverpool e United é bem mais provável no próximo verão. Até lá, Hall seguirá concentrado em ajudar o Newcastle a avançar sob o comando de Jaissle e em consolidar seu lugar na seleção inglesa de Tuchel. Os dois rivais da Premier League continuarão acompanhando de perto seu desempenho nos próximos meses antes de decidir se colocarão à prova a determinação do Newcastle.