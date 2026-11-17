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O Liverpool entrou na disputa com Arsenal e Paris Saint-Germain pela contratação de Maxim De Cuyper, lateral-esquerdo do Brighton & Hove Albion, em uma possível transferência em 2027. O Brighton avaliou o jogador da seleção belga, de 25 anos, em £50 milhões para tentar afastar o crescente interesse de clubes de toda a Europa.

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Liverpool acompanha de perto o lateral belga

Segundo o TEAMtalk, olheiros do Liverpool acompanham De Cuyper com vistas a uma futura proposta. Milan e Roma também estão interessados, assim como Liverpool, Arsenal e PSG. Associado ao Arsenal antes de deixar o Club Brugge por £17 milhões em julho de 2025, ele soma quatro gols e quatro assistências em 16 jogos nesta temporada. Seu desempenho ajudou o time de Fabian Hurzeler a ocupar o segundo lugar na Premier League e o quinto na Liga Conferência Europa.

Veículo alemão confirma interesse sério

Em complemento à notícia inicial, o veículo alemão Fussball News afirma que Liverpool, Arsenal e PSG estão todos "seriamente" interessados em contratar De Cuyper antes do próximo ano. Os responsáveis pelas contratações do Liverpool veem o dinâmico lateral belga como uma "opção interessante" para suceder Kostas Tsimikas em Anfield e disputar intensamente uma vaga de titular no lado esquerdo da defesa.

Fechar um acordo pelo preço de £50 milhões atualmente pedido pelo Brighton em 2027 poderia, no fim das contas, poupar ao Liverpool uma quantia considerável em futuras negociações no mercado de transferências. O clube do litoral sul construiu uma sólida reputação por descobrir talentos a preços baixos e transformá-los em jogadores de alto valor, tendo contratado o defensor na Bélgica por uma quantia relativamente modesta para os padrões atuais do mercado.

Valor pode dobrar no futuro

Uma reportagem separada do Football Insider já chamou o defensor de 25 anos de "próxima estrela de £100 milhões do Brighton", seguindo os passos do ex-meio-campista do clube Moises Caicedo. Sua reputação crescente no futebol europeu ganhou ainda mais força durante a atual pausa internacional de novembro.

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O veículo observa que as atuações de destaque de De Cuyper pela seleção belga contra Turquia e Itália na última semana vão acirrar ainda mais a disputa entre clubes de elite por sua contratação. Caso o Liverpool vença a corrida para levar o lateral-esquerdo a Merseyside, sua chegada representaria uma grande ameaça à posição de Milos Kerkez entre os titulares.

Atual titular enfrenta disputa pela vaga

De Cuyper tem qualidade para tirar o jogador da seleção húngara, de 23 anos, da equipe e se firmar como o lateral-esquerdo titular do Liverpool. Embora Kerkez tenha tido um início irregular em Anfield, o jovem mostrou sinais de melhora nas últimas semanas. Um ponto importante é que o ex-defensor do Bournemouth ainda conta com o apoio do técnico do Liverpool, Andoni Iraola, após o período produtivo em que trabalharam juntos no litoral sul.