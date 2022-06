Liverpool entra na briga com o Barcelona por Raphinha, garante jornal

Liverpool entrou na briga com o Barcelona por Raphinha

Raphinha deve mesmo deixar o Leed United. Depois do claro interesse do Barcelona, o Liverpool entrou na briga e quer a contratação do atacante brasileiro para a temporada de 2022/23, de acordo com o jornal inglês Mirror.

O clube inglês tem duas grandes vantagens para desbancar o interesse Culé: uma melhor fase financeira e também a possibilidade de envolver jogadores em uma possível troca para o Leeds.

Ainda de acordo com o jornal, o Leeds já definiu o valor de venda de Raphinha: 55 milhões de euros (R$ 281 milhões, na cotação de hoje). O alto valor pode dificultar o Barcelona de seguir no negócio.

Além disso, o Liverpool tem uma outra carta na manga para garantir a contratação do brasileiro: Minamino. O atacante japonês já trabalhou com o treinador do Leeds, Jesse Marsch, e poderia ser envolvido no negócio.

Raphinha foi o principal nome do Leeds na campanha de sobrevivência na Premier League. Na temporada que passou, disputou 36 jogos, marcou 11 gols e deu outras três assistências, além de virar nome comum nas convocações de Tite.