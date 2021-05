Liverpool em quarto lugar seria "um dos maiores feitos da história": exagero? Não para Klopp

Faltando duas rodadas para o fim da Premier League, Liverpool luta para terminar entre os classificados à próxima Liga dos Campeões

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, espera que sua equipe possa se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da Uefa, após uma temporada de altos e baixos. O alemão insiste, ainda, que a classificação do Liverpool entre os quatros primeiros “seria uma das maiores conquistas de todos os tempos” nessa reta final de Premier League.

O Liverpool está apenas um ponto atrás do Chelsea na corrida pela quarta e última vaga na próxima edição da competição europeia e vem de três vitórias em sequência, incluindo uma vitória dramática por 2 a 1 no último domingo (16), contra o West Bromwich. Na ocasião, o goleiro Alisson, nos acréscimos, foi para a área e acabou marcando após uma cobrança de escanteio, selando um resultado importantíssimo para os Reds.

Jogadores do Liverpool comemorando gol no último minuto Foto: Getty

Questionado, Klopp enalteceu o que significaria conseguir uma vaga na Champions que, recentemente, seria algo improvável para o Liverpool.

"(Um feito) Enorme, absolutamente enorme. Será uma das maiores conquistas de todos os tempos", disse o treinador à Sky Sports. "Eu sei o que parece, mas é a verdade. Todo mundo aqui vê isso assim.”

"Se você fosse escrever um livro sobre uma temporada e depois quisesse ficar deprimido, provavelmente escolheria esta temporada.”

“Você lê e pensa, isso aconteceu, realmente aconteceu. A maioria das coisas que você nunca divulgaria em público, é que tínhamos um monte de coisas com que lidar.”

"Mas aqui estamos. O que quer que tenha acontecido este ano foi o que nos deu a chance de segurar nosso destino em nossas mãos com dois jogos para o final."

Na temporada passada a equipe conseguiu terminar como campeão inglês, com 18 pontos de vantagens sobre o Manchester City, naquela que foi a primeira conquista da história do clube na era Premier League do futebol nacional.

No entanto, os Reds sofreram muito com lesões, principalmente no setor defensivo, perdendo jogadores como Virgil van Dijk, Joe Gomez, Jordan Henderson, Fabinho e Trent Alexander-Arnold, que passaram longos períodos fora dos gramados. Por isso, Klopp se viu forçado a levar seu time 'ao limite' durante a temporada

Agora, Klopp e seu Liverpool encaram um jogo de cada vez, se preparando já para o duelo da penúltima rodada da Premier.

"Estou ansioso para o jogo em Burnley, é um jogo diferente, uma mentalidade diferente, um humor diferente", disse o treinador

"Mas sabemos como será difícil. Pela primeira vez em muito tempo, haverá torcedores no estádio.”

O Liverpool visita o Burnley nesta quarta-feira (19), a partir das 16h15 do horário de Brasília.