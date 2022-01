Liverpool e Salah: por que o egípcio ainda não renovou com os Reds?

Quando Mohamed Salah chegou ao Liverpool, na temporada 2017/18, sua idolotria só passou a se desenvolver e evoluir até os dias atuais, sendo conhecido como o grande Rei Egípcio aos 29 anos de idade e um dos melhores atletas em atividade.

Desde 12 de agosto de 2017, no empate contra o Watford por 3 a 3 e estreia de Mo Salah, inclusive com um gol marcado, somam-se 148 tentos em 229 jogos disputados pelos Reds. Sua melhor campanha pelo clube foi justamente a primeira, quando chegou a marcar 44 gols em 52 duelos.

No entanto, sua estadia no clube inglês pode estar chegando ao fim, com seu contrato a ser finalizado em 2023 e nenhuma ideia se haverá ou não renovação.

Qual a motivação pela não renovação "ainda" com um ídolo? Dinheiro pode ser uma das causas, apesar do jogador já ter afirmado que "não pediu loucuras", mesmo que ele seja um dos atletas que mais mereça um ótimo acordo por tantos anos seguidos em alto rendimento pelo clube inglês. Atualmente, não é o jogador mais bem pago do elenco, mas pode vir a ser, caso renove, passando das 300 mil libras semanais (R$ 2,2 milhões, aproximadamente).

Além disso, um longo contrato com um atleta de quase 30 anos é algo perigoso. Mas Salah é diferente, e muitos afirmam, assim como o técnico Jurgen Klopp, que ele manterá alto rendimento mesmo com uma idade mais avançada.

O agente de Salah, Ramy Abbas Issa, é um homem misterioso, e isso pode envolver muito também na negociação entre o egípcio e o Liverpool.

Abbas publica constantemente em seu Twitter sobre si mesmo mas muito também relacionado a Salah, incluindo postagens interpretativas. O empresário marcou em uma delas, inclusive, o famoso jornalista Fabrizio Romano em um singelo "Feliz Ano Novo!" que pode ser visto de diversos modos, já que Romano é especializado em transferências de futebol.

Algo sugere que Salah pode realmente estar de saída, mas apenas o tempo dirá se o Rei do Egito fica ou não com os Reds para mais algumas temporadas.