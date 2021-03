Liverpool e RB Leipzig jogaram ida na Hungria - e agora também na volta nas oitavas da Champions

Por conta da pandemia de Covid-19, o duelo de volta também será em campo neutro para evitar que os alemães precisem de quarentena

A Europa está novamente vivendo um momento delicado em relação à pandemia de Covid-19. Por conta dos riscos, as viagens, mesmo dentro do continente, estão restritas, o que afeta também o mundo do futebol - e o duelo entre Liverpool e RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, é um bom exemplo disso.

Depois de uma nova variante do coronavírus ter sido encontrada no Reino Unido, países por toda a Europa têm barrado viajantes vindos da região de entrarem em seu território, como forma de tentar conter uma nova onda da pandemia. Desta forma, alguns jogos da Champions League que envolviam times ingleses precisaram ser realocados, já que os atletas não poderiam viajar.

O duelo de ida entre Atlético de Madrid e Chelsea, por exemplo, foi realizado na Romênia e não na Espanha, como deveria, já que o país é dos que proíbe a entrada de viajantes ingleses. A Alemanha está na mesma situação e, então, dois times mandaram seus jogos na Hungria - o Borussia Monchengladbach contra o Manchester City e o RB Leipzig contra o Liverpool.

Para o jogo de volta, Atleti e Gladbach vão viajar à Inglaterra para os jogos, enquanto o Liverpool optou por, novamente, jogar na Hungria, desta vez como mandante, como informou a Uefa em nota oficial.

"A UEFA confirma que o jogo das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da UEFA, entre Liverpool e Leipzig, será jogado agora no Puskás Aréna, em Budapeste. A data da partida e a hora do pontapé inicial permanecerão os mesmos.

A UEFA gostaria de expressar sua gratidão ao Liverpool e Leipzig por seu apoio e estreita cooperação, bem como à Federação Húngara de Futebol (MLSZ) por sua assistência e por ter concordado em organizar a partida", escreveu a entidade.

A decisão foi tomada quando o Governo alemão informou que, caso viajasse à Inglaterra, o time do Leipzig precisaria cumprir um período de 10 dias de quarentena obrigatório ao retornar ao país. Com isso, o time teria prejuízos na Bundesliga, podendo perder de dois a três jogos.

Após a partida de ida, quando o Liverpool venceu por 2 a 0, o treinador Jürgen Klopp foi perguntado sobre as condições do estádio e respondeu com elogios à Puskas Aréna. "É um grande estádio. Dentro dele se parece um pouco com o estádio do Atlético de Madri, o que nos fez sentir bem para sermos honestos! O gramado foi ótimo, é um estádio de futebol apropriado. Muito obrigado a Budapeste por nos receber. Mesmo se tivéssemos perdido o jogo, o estádio ainda seria ótimo", disse.

O duelo decisivo, com mando do Liverpool, será na quarta-feira (10), às 17h (de Brasília). Os ingleses podem perder por até um gol de diferença, já que tem vantagem no placar, construída no jogo de ida.