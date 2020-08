Liverpool e Nike lançam primeiro uniforme juntos; veja as fotos da camisa

Os campeões apresentaram a nova camisa, junto com a de goleiro, com Van Dijk e Alisson como modelos

Sem mais jogos oficiais a disputar depois do final da Premier League, o , grande campeão inglês, já começa a olhar para a temporada 2020/21.Os Reds anunciaram o seu novo primeiro uniforme, com novidade: a fornecedora agora é a Nike.

Depois de alguns anos com a New Balance, o contrato chegou ao fim e o Liverpool aproveitou para dar uma renovada. Agora o seu material esportivo será fornecido pela Nike, que promete manter a tradição do clube, mas sempre trazendo inovações para os torcedores.

"A parceria representa um momento significativo para a LFC e a Nike. Um clube repleto de tradição, mantém uma relação única com a cidade e uma base de fãs dedicada em todo o mundo, graças ao estilo e à atitude da equipe em campo. A Nike atenderá essa base de fãs por meio de inovação, design e colaborações criativas que trarão emoção e energia ao esporte em todo o mundo", prometeu a marca.

Sem deixar o tradicional vermelho de lado, o diferencial da camisa ficou por conta dos detalhes. A gola em V e as barras das mangas tem faixas brancas e verde-água enquanto, no corpo, a Nike apostou em uma textura para incrementar a cor tradicional do clube. "Ele reconhece o passado, enquanto define o tom para coleções futuras", escreveu a Nike em seu comunicado.

Os calções e meias também seguem com o vermelho vivo e com os detalhes em branco. O tom mais brilhantes, inclusive, foi uma opção da Nike para exalar "juventude e vibração, complementando o branco tradicional".

Como modelo do novo uniforme, o zagueiro Virgil Van Dijk já tem bons planos para a parceria entre o seu patrocinador de anos e o clube que defende: "Sair como campeão na próxima temporada neste kit será realmente especial", disse ao exaltar a marca.

A camisa de goleiro, que tem Alisson como modelo, também foi apresentada pelo clube. Em preto, o uniforme tem detalhes em cinza que lembram uma impressão digital, e também aposta na textura, como a camisa dos jogadores de linha.

No , o site da Nike já está anunciando a nova camisa, mas no momento a compra ainda é exclusiva para membros. Os valores vão de R$ 249,90 no infantil até R$ 279,90 nos modelos masculino e feminino.

Os uniformes II (de visitante) e III (extra) ainda não foram anunciados e seguem sem data definida. Imagens vazadas na internet apontam que estes uniformes possam ser em amarelo, preto ou azul-marinho.

Além do Liverpool, outros clubes da Europa já lançaram seus uniformes 2020/21, na Espanha Real Madrid, o Barcelona (com dois uniformes) e o Atlético de Madrid, na nglaterra o Chelsea, na a e, na , o Borussia Dortmund e o Bayer de Munique, também. No Brasil, o Flamengo e o Corinthians também já tem novas camisas.

