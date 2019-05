"Liverpool é muito favorito contra o Tottenham", aposta Mertesacker

Ex-jogador do Arsenal comenta sobre o bom trabalho de Klopp e a evolução de Pochettino em entrevista exclusiva ao DAZN

Em entrevista exclusiva ao DAZN, o ex-jogador do , Per Mertesacker, comentou sobre o favoritismo do no confronto com o pela final da , que acontece neste sábado (1).

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

“É uma grande tarefa pedir ao Tottenham que vença este Liverpool. Pois eles aprenderam muito no ano passado (na última final) e isso pode gerar uma situação na qual você consegue aproveitar depois. Então espero que o Tottenham venha muito bem preparado. Eles irão precisar aproveitar as chances, especialmente no começo da partida. Acho que o Tottenham só conseguirá vencer se tiver um bom início, se conseguir colocar pressão no Liverpool, sair na frente do placar logo cedo e apostar nos contra-ataques. Só assim eu vejo uma chance para o Tottenham. Fora isso, acho que o Liverpool entra como favorito”, afirmou o ex-atleta.

As equipes chegaram à decisão da taça mais importante da Europa após uma temporada disputada e passando por semifinais emocionantes do começo ao fim.

O Tottenham mediu forças com o na última fase, e reverteu o placar de ida de 1 a 0 com três gols de Lucas Moura em Amsterdam.



(Foto: Getty)

Mertesacker avaliou o bom trabalho do técnico Mauricio Pochettino com o time que, mesmo sem Harry Kane no plantel, conseguiram a passagem para a final pela primeira vez na história do clube.

“Eles foram muito além do esperado nos últimos anos, especialmente considerando o orçamento com o qual trabalham. Em comparação a Arsenal, Liverpool, , City, . Eles sempre conseguiram resultados maiores do que o orçamento deles poderia permitir. Esse tipo de performance é o mais valioso”, disse.

“Acho que demorou um pouco, mas Pochettino trouxe uma nova cultura a todo o clube. Nas mais diferentes áreas. Levou um tempo, como eu disse, mas a vontade de correr, a clareza em como o time joga com a bola, quais jogadores são necessários e quais se encaixariam melhor no clube. Esse é o modelo ideal, algo ao qual você aspira. Que jogadores serão contratados e como eles serão integrados no sistema. Não é uma cultura despreocupada, uma cultura frouxa. Ele tira o melhor de seus jogadores. Ele conseguiu isso ao longo dos últimos anos. É uma cultura do trabalho, combinado com seu grande conhecimento do futebol”.

Por fim, comparou os estilos de cada treinador das equipes inglesas e o bom trabalho de Jurgen Klopp.

“As duas têm jogado muito bem nos últimos anos, tanto nacionalmente e na Champions League, mas não conseguiram um título ainda. Acho que Pochettino é um pouco mais flexível que Klopp, mas isso não faz uma grande diferença, pela qualidade que tem o Liverpool. E também pelas vantagens do seu sistema (de jogo). Eles já jogaram contra três, contra quatro na linha de defesa. Os adversários já tentaram de tudo contra Klopp e o Liverpool e não consegui ver o Liverpool tendo problemas contra algum sistema”, disse.

“Acho que o Liverpool pode jogar contra qualquer sistema e eles sabem exatamente o que precisam fazer para mudar um jogo, adaptar a um adversário. Definitivamente, é graças a toda a equipe que eles chegaram na final”, concluiu.