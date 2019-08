Liverpool e Firmino fazem história em vitória com “climão” entre Mané e Salah

O atacante foi o primeiro brasileiro a atingir a marca de 50 gols na Premier League

Dentro de campo, a fase do segue espetacular. Os atuais campeões europeus bateram, neste sábado (31), o por 3 a 0 fora de casa e seguem 100% após quatro rodadas de Premier League, ocupando a liderança com 12 pontos.

Quem abriu o placar, aos 33 minutos do primeiro tempo, foi o lateral Trent-Alexander Arnold, com um belo chute de longa distância. Entretanto, a arbitragem creditou o lance como gol-contra de Chris Wood. Mas o grande nome individual em campo foi, mais uma vez, Roberto Firmino.

O camisa 9 deu a assistência para Sadio Mané ampliar, ainda no primeiro tempo, e na etapa derradeira fechou o placar aproveitando passe de Salah. Foi o 50º gol de Firmino pelo Liverpool na Premier League, uma marca inédita para um brasileiro na história do Campeonato Inglês.

O primeiro brasileiro a marcar 50 gols na Premier League! B O B B Y



A vitória do Liverpool também teve caráter histórico. Levando em conta também a temporada passada, foi a 13ª vitória consecutiva da equipe treinada por Jurgen Klopp na Premier League, a melhor sequência na história dos Reds na primeira divisão.

Mas como nem tudo é perfeito, no final do jogo Sadio Mané deixou o campo claramente irritado com Mohamed Salah, que abusou do individualismo durante o jogo.

Após o jogo, Klopp classificou a exibição deste sábado como a mais perfeita desta temporada até o momento: “Os jogadores fizeram um jogo perfeito. Eu gostei muito do jogo, e foi muito merecido. Foi a nossa vitória mais merecida desta temporadas, os garotos fizeram um jogo sensacional”, disse para o BBC Sport.

O Liverpool volta a campo em 14 de setembro, para enfrentar o .