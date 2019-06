Liverpool é favorito por ter ataque explosivo e Van Dijk, diz Davids

Ex-jogador do futebol holandês acredita que os Reds deveriam ser os favoritos no jogo com o Tottenham em Madri, pela final da Champions League

Edgar Davids, ex-meio-campista da seleção holandesa, acredita que o é o favorito para conquistar a Liga dos Campeões e está encantado com o papel que Virgil van Dijk desempenhou no seu progresso até a final.

Os Reds enfrentarão o neste sábado, em Madri, na tentativa de expulsar seus demônios da derrota do ano passado para o .

Davids, que jogou pelo Tottenham entre 2005 e 2007, no entanto, apontou os Reds como favoritos para derrotar o time de Mauricio Pochettino e erguer o troféu.

"Acho que os Spurs podem vencer, mas se você vir a Premier League, acho que o Liverpool é favorito. Eles têm uma base sólida e são dinamites no ataque", disse Davids à Goal.

"O Tottenham se saiu muito bem contra o com um novo sistema, mas não tenho certeza de que funcionará para eles na final. Eles terão que trabalhar duro".



Virgil van Dijk, que ganhou o prêmio de Jogador do Ano da PFA, jogou durante toda a temporada.

"Eu o amo, ele jogou muito bem", disse Davids sobre Van Dijk.

"Ele conseguiu pressionar para ser o defensor mais caro do mundo e se tornou o melhor jogador da Premier League. Espero que ele possa continuar jogando bem com o Liverpool e, principalmente, com a ".

O Liverpool chegou à final da Liga dos Campeões com uma incrível vitória por 4-0 sobre o na semifinal da segunda partida, superando a desvantagem d 3-0 do jogo de ida.

O Barça deve se recuperar no verão para evitar que isso aconteça novamente, e uma importante contratação já foi garantida na forma do meia Frenkie de Jong.

Davids acredita que o ex-atleta do Ajax tem tudo para ter sucesso no Camp Nou, mas precisa lidar com um aumento na competição e pressão.

"Ele é muito talentoso, com certeza", disse Davids sobre o jovem da seleção holandesa. "Mas para fazer bem em Barcelona já é outro nível. A pressão que você tem que suportar no clube e em cada jogo é diferente da [pressão] do Ajax. Ele é um cara muito focado, e o mais importante, pelo que eu sei ele tem uma grande personalidade, é forte e muito equilibrado, pode adaptar-se à cultura espanhola e ter grande valor para o Barcelona", concluiu.