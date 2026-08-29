O ex-capitão até hoje não consegue entender que o Liverpool tenha liberado Neco Williams no verão de 2022 por cerca de 20 milhões de euros para o Nottingham Forest. Gerrard, que trabalhou como comentarista da TNT Sports no duelo de Premier League entre Liverpool e Nottingham no sábado, chegou a se derreter ao falar sobre a evolução do ex-jogador dos Reds. Na opinião dele, Williams representa exatamente o tipo de jogador que se deseja em um grande clube.

"Esse jogador treina exatamente como joga. Ele chega todo dia de manhã para treinar e faz tudo certo. É extremamente profissional e um verdadeiro vencedor. É muito agressivo, enormemente ambicioso e competitivo. Nós já conhecíamos o talento dele", elogiou Gerrard. Ele trabalhou como treinador das categorias de base do Liverpool entre 2017 e 2018 e, por isso, conhece Williams muito bem.

Steven Gerrard lamenta saída de Neco Williams: "O Liverpool deveria tê-lo mantido"

Na visão da lenda do clube, Williams ainda está longe de ter explorado todo o seu potencial. "Quando você combina o talento dele com todas essas características, pode jogar nesse nível na Premier League - e também se firmar de forma permanente nesse nível", explicou o ex-jogador da seleção inglesa.

A conclusão de Gerrard foi, portanto, bastante clara: "Para mim, ele é um lateral excepcional. E eu realmente não digo isso da boca para fora - e quero pedir desculpas aos torcedores do Nottingham Forest: na minha opinião, o Liverpool definitivamente deveria tê-lo mantido."

Williams foi formado na academia de base dos Reds e fez sua estreia no time principal em 2020, sob o comando de Klopp. Por causa da grande concorrência, porém, o galês não conseguiu se firmar de forma permanente como titular em Anfield. Em janeiro de 2022, ele foi inicialmente emprestado ao Fulham, antes de o Liverpool concretizar de vez a separação poucos meses depois.

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Neco Williams disputou 33 jogos pelo Liverpool

No Nottingham Forest, Williams encontrou depois um papel muito mais importante e rapidamente se estabeleceu como titular. Ao todo, ele disputou apenas 33 partidas oficiais pelo Liverpool. Com o Forest, ele chegou à semifinal da Liga Europa em 2026, mas acabou não conseguindo a vaga na decisão.

No sábado, enfim, aconteceu o reencontro com seu antigo clube: Williams esteve em campo pelo Nottingham contra o Liverpool. Do outro lado, Milos Kerkez atuou como lateral-esquerdo dos Reds, mas não teve um dia brilhante.

Williams ainda tem contrato de longo prazo com o Nottingham até 2029. Ainda assim, atualmente há rumores sobre uma possível saída. O jogador de 25 anos vem sendo ligado ao Tottenham Hotspur, mas não quer saber disso: "Estou focado no lugar em que estou hoje - e esse lugar é o Forest. Não posso fazer mais do que isso", disse ele à TNT Sports.